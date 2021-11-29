Как подготовить автомобиль к зиме: рекомендации для водителей

Многие автовладельцы считают, что достаточно поменять летнюю резину на зимнюю, и автомобиль готов к холодам. Но скользкая дорога — это не единственное испытание для машины. Колебания температур, высокая влажность и морозы ухудшают состояние автомобиля.

Давайте разберемся, как правильно подготовить машину к первым заморозкам.

Что еще нужно заменить в автомобиле, кроме резины?

Перед приходом холодов, стоит заехать не только на шиномонтаж, но и сделать диагностику автомобиля:

Осмотрите тормозные колодки . Если они сильно изношены, то лучше их заменить. В зимнее время вам придется много тормозить, поэтому лучше не полагаться на удачу. Подтяните тросик стояночного тормоза, чтобы не было проблем со стоянкой на уклоне

. Если они сильно изношены, то лучше их заменить. В зимнее время вам придется много тормозить, поэтому лучше не полагаться на удачу. Подтяните тросик стояночного тормоза, чтобы не было проблем со стоянкой на уклоне Проверьте работу генератора . На холостом ходу он должен выдавать не менее 13,6 Вольт при включенном ближнем свете. Обратите внимание на натяжение ремня генератора, а также на трещины и заусенцы

. На холостом ходу он должен выдавать не менее 13,6 Вольт при включенном ближнем свете. Обратите внимание на натяжение ремня генератора, а также на трещины и заусенцы Избавьтесь от царапин и ржавчины. Снег и зимняя влага ускоряют коррозию металлов. Достаточно подкрасить проблемное место кисточкой или маркером от царапин

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Проверьте уровень антифриза . Вспомните, не доливали ли вы летом дистиллированную воду в систему охлаждения. Если антифриз будет слишком разбавленным, он может замерзнуть при минусовых температурах. Есть риск, что замерзшая вода разорвет радиатор

. Вспомните, не доливали ли вы летом дистиллированную воду в систему охлаждения. Если антифриз будет слишком разбавленным, он может замерзнуть при минусовых температурах. Есть риск, что замерзшая вода разорвет радиатор Замените жидкость омывателя лобового стекла . Многие автовладельцы вспоминают об этом, когда жидкость в бачке уже замерзла

. Многие автовладельцы вспоминают об этом, когда жидкость в бачке уже замерзла Смажьте уплотнители силиконовой смазкой. Это сделает резину более эластичной, она не будет рваться при попытке опустить стекло, открыть дверь или багажник

Не забудьте проверить работу системы отопления. Включите подогрев и понаблюдайте за работой. Если печка нагревает салон медленно, то во время холодов стекла будут быстро запотевать и покрываться льдом. Это затруднит обзор и может привести к аварии.

Что может пригодиться зимой в машине?

Правильное снаряжение поможет вам избежать неприятных последствий. По словам специалистов автосервиса, вам могут пригодиться следующие вещи, независимо от марки автомобиля:

Стартовые провода с «крокодилами». После холодной ночи аккумулятор может потерять часть заряда, поэтому готовьтесь к тому, что придется просить соседа по стоянке вас «прикурить»

Зимние коврики. Обычные коврики из ворса хорошо подходят для теплой и сухой погоды. Зимой лучше положить под ноги специальные резиновые коврики

Складная лопата

Средство для разморозки замков

Щетка и скребок для льда.

Трос

Перчатки

Как водить машину в зимнее время?

Зимний стиль езды — это спокойное движение с минимальным количеством перестроений. Свою полосу перед поворотом стоит занимать заранее, ведь при попытке «вклиниться» в ряд, вас может занести и произойдет авария.

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Перед выездом всегда полностью очищайте машину от снега, рекомендуют в Службе чрезвычайных ситуаций. Снег на кузове искажает чувство габаритов вашего автомобиля, а снежная шапка на крыше может съехать на лобовое стекло и вы потеряете обзор.

Не стоит парковать автомобиль вдоль дороги, чтобы не мешать снегоуборочной технике. Иначе придется долго выбираться из под снежного «завала».

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