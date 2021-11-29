Как подготовить автомобиль к зиме: рекомендации для водителей

Многие автовладельцы считают, что достаточно поменять летнюю резину на зимнюю, и автомобиль готов к холодам. Но скользкая дорога — это не единственное испытание для машины. Колебания температур, высокая влажность и морозы ухудшают состояние автомобиля.
Давайте разберемся, как правильно подготовить машину к первым заморозкам.
Что еще нужно заменить в автомобиле, кроме резины?
Перед приходом холодов, стоит заехать не только на шиномонтаж, но и сделать диагностику автомобиля:
- Осмотрите тормозные колодки. Если они сильно изношены, то лучше их заменить. В зимнее время вам придется много тормозить, поэтому лучше не полагаться на удачу. Подтяните тросик стояночного тормоза, чтобы не было проблем со стоянкой на уклоне
- Проверьте работу генератора. На холостом ходу он должен выдавать не менее 13,6 Вольт при включенном ближнем свете. Обратите внимание на натяжение ремня генератора, а также на трещины и заусенцы
- Избавьтесь от царапин и ржавчины. Снег и зимняя влага ускоряют коррозию металлов. Достаточно подкрасить проблемное место кисточкой или маркером от царапин
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- Проверьте уровень антифриза. Вспомните, не доливали ли вы летом дистиллированную воду в систему охлаждения. Если антифриз будет слишком разбавленным, он может замерзнуть при минусовых температурах. Есть риск, что замерзшая вода разорвет радиатор
- Замените жидкость омывателя лобового стекла. Многие автовладельцы вспоминают об этом, когда жидкость в бачке уже замерзла
- Смажьте уплотнители силиконовой смазкой. Это сделает резину более эластичной, она не будет рваться при попытке опустить стекло, открыть дверь или багажник
Не забудьте проверить работу системы отопления. Включите подогрев и понаблюдайте за работой. Если печка нагревает салон медленно, то во время холодов стекла будут быстро запотевать и покрываться льдом. Это затруднит обзор и может привести к аварии.
Что может пригодиться зимой в машине?
Правильное снаряжение поможет вам избежать неприятных последствий. По словам специалистов автосервиса, вам могут пригодиться следующие вещи, независимо от марки автомобиля:
- Стартовые провода с «крокодилами». После холодной ночи аккумулятор может потерять часть заряда, поэтому готовьтесь к тому, что придется просить соседа по стоянке вас «прикурить»
- Зимние коврики. Обычные коврики из ворса хорошо подходят для теплой и сухой погоды. Зимой лучше положить под ноги специальные резиновые коврики
- Складная лопата
- Средство для разморозки замков
- Щетка и скребок для льда.
- Трос
- Перчатки
Как водить машину в зимнее время?
Зимний стиль езды — это спокойное движение с минимальным количеством перестроений. Свою полосу перед поворотом стоит занимать заранее, ведь при попытке «вклиниться» в ряд, вас может занести и произойдет авария.
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Перед выездом всегда полностью очищайте машину от снега, рекомендуют в Службе чрезвычайных ситуаций. Снег на кузове искажает чувство габаритов вашего автомобиля, а снежная шапка на крыше может съехать на лобовое стекло и вы потеряете обзор.
Не стоит парковать автомобиль вдоль дороги, чтобы не мешать снегоуборочной технике. Иначе придется долго выбираться из под снежного «завала».
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