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Как подготовить автомобиль к зиме: рекомендации для водителей

Как подготовить автомобиль к зиме: рекомендации для водителей

Многие автовладельцы считают, что достаточно поменять летнюю резину на зимнюю, и автомобиль готов к холодам. Но скользкая дорога — это не единственное испытание для машины. Колебания температур, высокая влажность и морозы ухудшают состояние автомобиля.

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Давайте разберемся, как правильно подготовить машину к первым заморозкам.

Что еще нужно заменить в автомобиле, кроме резины?

Перед приходом холодов, стоит заехать не только на шиномонтаж, но и сделать диагностику автомобиля:

  • Осмотрите тормозные колодки. Если они сильно изношены, то лучше их заменить. В зимнее время вам придется много тормозить, поэтому лучше не полагаться на удачу. Подтяните тросик стояночного тормоза, чтобы не было проблем со стоянкой на уклоне
  • Проверьте работу генератора. На холостом ходу он должен выдавать не менее 13,6 Вольт при включенном ближнем свете. Обратите внимание на натяжение ремня генератора, а также на трещины и заусенцы
  • Избавьтесь от царапин и ржавчины. Снег и зимняя влага ускоряют коррозию металлов. Достаточно подкрасить проблемное место кисточкой или маркером от царапин

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  • Проверьте уровень антифриза. Вспомните, не доливали ли вы летом дистиллированную воду в систему охлаждения. Если антифриз будет слишком разбавленным, он может замерзнуть при минусовых температурах. Есть риск, что замерзшая вода разорвет радиатор
  • Замените жидкость омывателя лобового стекла. Многие автовладельцы вспоминают об этом, когда жидкость в бачке уже замерзла
  • Смажьте уплотнители силиконовой смазкой. Это сделает резину более эластичной, она не будет рваться при попытке опустить стекло, открыть дверь или багажник

Не забудьте проверить работу системы отопления. Включите подогрев и понаблюдайте за работой. Если печка нагревает салон медленно, то во время холодов стекла будут быстро запотевать и покрываться льдом. Это затруднит обзор и может привести к аварии.

Что может пригодиться зимой в машине?

Что может пригодиться зимой в машине?

Правильное снаряжение поможет вам избежать неприятных последствий. По словам специалистов автосервиса, вам могут пригодиться следующие вещи, независимо от марки автомобиля:

  • Стартовые провода с «крокодилами». После холодной ночи аккумулятор может потерять часть заряда, поэтому готовьтесь к тому, что придется просить соседа по стоянке вас «прикурить»
  • Зимние коврики. Обычные коврики из ворса хорошо подходят для теплой и сухой погоды. Зимой лучше положить под ноги специальные резиновые коврики
  • Складная лопата
  • Средство для разморозки замков
  • Щетка и скребок для льда.
  • Трос
  • Перчатки

Как подготовить автомобиль к зиме

Как водить машину в зимнее время?

Зимний стиль езды — это спокойное движение с минимальным количеством перестроений. Свою полосу перед поворотом стоит занимать заранее, ведь при попытке «вклиниться» в ряд, вас может занести и произойдет авария.

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Перед выездом всегда полностью очищайте машину от снега, рекомендуют в Службе чрезвычайных ситуаций. Снег на кузове искажает чувство габаритов вашего автомобиля, а снежная шапка на крыше может съехать на лобовое стекло и вы потеряете обзор.

Не стоит парковать автомобиль вдоль дороги, чтобы не мешать снегоуборочной технике. Иначе придется долго выбираться из под снежного «завала».

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Фото: Freepik

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Редакция ПРОФИЛЬ

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