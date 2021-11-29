Недельный прогноз погоды в Одессе: готовимся к дождям и заморозкам

Неделя с 29 октября по 5 декабря обещает быть дождливой. В середине недели возможны ночные заморозки.

Прогноз предоставлен Гидрометцентром Черного и Азовского морей.

В понедельник, 29 сентября синоптики прогнозируют в Одессе облачную погоду, дожди и сильные порывы ветра.

Утром ветер юго-западный, днем ​​северо-западный, 7-12 метров в секунду. Во время дождя возможны порывы до 15-24 метров.

Температура днем будет 10-14 °С тепла, ночью – плюс 2-5 °С.

Напомним также, что назавтра в регионе объявлено штормовое предупреждение. Причина – сильные порывы ветра, которые могут нести опасность как людям, так и транспорту.

В этой связи спасатели просят одесситов быть внимательными, не парковаться возле деревьев. Людям также советуют во время порывов ветра держаться подальше от деревьев, столбов, проводов и рекламных конструкций.

Погода в Одессе 30 ноября — 1 декабря

Вторник и среда будут облачными с прояснениями. Во вторник днем возможен дождь.

В среду без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет колебаться от 1 °С мороза до 4 °С тепла. Днем воздух прогреется до 8 °С со знаком плюс.

Погода в Одессе 2-3 декабря

В четверг прогнозирую солнечную погоду, в пятницу – переменную облачность. Ветер юго-западный, 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью опустится до 3-6 °С тепла, днем ​​поднимется до 7-12 °C выше нуля.

Погода в Одессе 4-5 декабря

В субботу и воскресение синоптики прогнозируют дожди. Ветер северный, скоростью 6-8 м/с. В субботу температура ночью и днем одинаковая – 6-8 °C выше нуля. В воскресение днем похолодает. Температура ночью опустится до +2°C, а поднимется до +5° тепла.