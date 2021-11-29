В Одессе открыли центр вакцинации от коронавируса в мечети

Сеть пунктов массовой вакцинации пополняется каждый день. 29 ноября в Арабском культурном центре (мечети) на Ришельевской, 49 был открыт центр массовой вакцинации населения против COVID-19.

О появлении еще одного места, где можно привиться от ковид, сообщили в департаменте здравоохранения Одесской облгосадминистрации.

Он будет доступен всем желающим по понедельникам, средам и пятницам с 11.00 до 16.00.

Вход в ЦВН (Центр вакцинации населения) – слева от главного входа с Ришельевской. Сначала спускаетесь на парковку, а затем поднимаетесь на третий этаж.

Предлагаем также актуальный перечень ЦВНов, работающих по будням или ежедневно в Одессе и Одесской области.

Для прививки там используются вакцины Comirnaty, AstraZeneca и CoronaVac.

Одесса:

Поліклініка № 1 — вул. Болгарська, 38 (щодня з 09.00 до 18.00), тел.: (048) 740 71 43

ЦПМСД №10 — вул. Академіка Гаркавого, 2 (щодня з 09.00 до 18.00), тел.: (048) 740 71 43

КДЦ №20 — вул.Левітана, 62 (щодня з 09.00 до 18.00), тел.: 048-705-87-19

Видавництво «Чорномор’я» — пл. Б.Дерев’янка, 1 (щодня з 09.00 до 18.00), тел.: 048-740-73-55 (60)

Міжнародний аеропорт «Одеса» — вул. Центральний аеропорт, 2 (по вихідних з 9.00 до 17.00), тел.: 048 740 71 43

Амбулаторія ЦПМСД №3 — Фонтанська дорога, 30/32 (щодня з 9.00 до 18.00), тел. для запису: (048) 788 97 04

ТРЦ «Сіті центр» — просп. Небесної Сотні, 2 (субота-неділя з 9.00 до 18.00), тел.: 705-87-19, 705-87-20

ТРЦ «Сіті центр Котовський» — вул. Давида Ойстраха, 32 (субота-неділя з 9.00 до 18.00), тел.: 705-87-19, 705-87-20

ТЦ “Fontan Sky” — пров. Семафорний, 4 (2-й поверх над магазином «Антошка»), субота-неділя з 09.00 до 18.00, тел.: (048) 726 55 10

ТЦ DEPOt — вул. Семена Палія, 125-б, субота-неділя з 09.00 до 18.00, тел.: 048-758-08-50; 048-703-45-47

ТРЦ «Рів’єра» — Південна дорога, 101-а, (2-й поверх), субота з 10.00 до 17.00, тел.: 068 732 29 80

ТРЦ «Епіцентр» — Овідіопольська дорога, 1, щоденно (крім 14-15 жовтня) з 10.00 до 17.00, тел.: 096 42 90 854

ТЦ «Епіцентр» — просп. Небесної Сотні, 99, субота-неділя з 10.00 до 16.00, тел.: 050 10 16 396

ТЦ «Нова лінія» — Київське шосе, 8/2, субота з 10.00 до 17.00, тел.: 068 202 48 95

Таїровський КДЦ — с.Лиманка, ж/м Радужний, 21, понеділок, середа, п’ятниця з 10.00 до 16.00, тел.: 050 10 16 396

ІЗМАЇЛ, щодня з 09.00 до 13.00

Дім Учителя, вул. Авраамівська, 42), тел.: 067 182 84 69

ЧОРНОМОРСЬК

Поліклініка — вул. 1 Травня, 1, тел.: 098-388-20-00 (щодня з 09.00 до 17.00)

БЕРЕЗІВКА, щодня з 09.00 до 18.00

ЗОШ №3 — вул. Грушевського, 5, тел.: 048-562-03-38

ОВІДІОПОЛЬ, щодня з 09.00 до 18.00

ЦРЛ — вул. Шевченка, 422, 1-й корпус, гінекологічне відділення, тел.: 048-516-21-28

ТРОЇЦЬКЕ, щодня (крім 14-15 жовтня) з 09.00 до 18.00

Поліклініка — вул. Сатова, 8-б, тел.: 067-580-20-43

БОЛГРАД, щодня з 09.00 до 13.00

КЗ «Центр культури та дозвілля» — вул. Поштова буд. 30, тел.: 093-530-68-73

РОЗДІЛЬНА, субота-неділя з 09.00 до 13.00

Палац культури — вул. Європейська, 36, тел.: 066-848-28-68

БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКИЙ, щодня з 09.00 до 18.00

ЦПМСД — вулиця Миколаївська, 55-а, тел.: 068-123-02-34

ПОДІЛЬСЬК, щодня з 08.00 до 14.00

ЦПМСД — просп. Перемоги, буд.23, тел.: 099-00-199-64, 067-333-53-10

УСАТОВЕ, по буднях з 09.00 до 16.00

ЦПМСД — вул. Больнична,19, тел.: 067-495-53-68, 098-392-85-70

В Одессе открылся центр вакцинации в Кирхе

Также в Одессе центр массовой вакцинации недавно открылся на Новосельского, 68 на территории собора Святого Павла Немецкой Евангелистско-лютеранской Церкви (Кирха).

Там он работает по будням (кроме среды) с 9:00 до 18:00 в пасторском доме справа от собора. Приходить можно без записи — центр работает без очередей.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что центр массовой вакцинации населения открылся в Одессе при Свято-Архангело-Михайловском женском монастыре РПЦвУ.