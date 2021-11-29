Субсидии по-новому: как учитывают наследство, депозиты и долги за коммуналку?

Субсидии в подробностях: как учитывают наследство, депозиты и долги за коммуналку?
По окончании прошлого отопительного сезона, в мае 2021 года, в порядок назначения субсидий были внесены существенные изменения. Изменений было много и, как водится, они не всегда учитывали различные жизненные нюансы. Это привело к уменьшению количества субсидиантов. В начале отопительного сезона 2021-2022 Кабмин поработал над тем, чтобы убрать слишком строгие ограничения и все-таки дать возможность нуждающимся воспользоваться государственной помощью. Но кое-какие моменты все же ужесточили.
Последние изменения в Порядок предоставления субсидий (Постановление Кабинета Министров №848) были приняты совсем недавно. Они прописаны в Постановлении Кабмина «О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины» №1184 от 15 ноября 2021 года и охватывают очень важные позиции: от наличия задолженности по коммуналке до наследства и суммы депозитов. А теперь обо всем по порядку.
Долги
Ранее субсидия не назначалась, если у заявителя была общая задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг в размере 340 гривен (20 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан). Теперь эта сумма увеличена до 680 гривен (40 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан).
Купля-продажа жилья
Теперь субсидии назначаются при покупке квартиры (дома) в течение шести месяцев после продажи другой квартиры (дома), которая была единственной собственностью хозяев. Доходы от такой продажи не учитываются в совокупный доход домохозяйства. Раньше получить субсидию в течение года после приобретения жилья было невозможно.
Две недвижимости
На государственную помощь можно рассчитывать и тогда, когда в собственности есть более одного жилого помещения. Так, при определении права лиц на получение субсидии теперь не учитывается жилье:
• полученное в наследство, при условии, что ни одно из находящихся в собственности жилых помещений не сдается в аренду. Этот факт подтверждается актом обследования материально-бытовых условий домохозяйства;
• расположенное в поселках городского типа. До этого не считались только дома в сельской местности.
Жилье от государства
Если недвижимость была приобретена за счет средств, выделенных из государственного или местного бюджета, владелец жилья также имеет право на назначение субсидии.
Новый транспорт
Получили право на субсидию владельцы самодельных транспортных средств, а также мотоциклов, которым менее 5 лет. При этом стоимость мотоцикла не должна превышать четырех минимальных заработных плат (с 1 декабря – не более 26 тысяч гривен). Другие виды транспорта, которым меньше 5 лет, по-прежнему являются препятствием для получения помощи от государства.
Депозит
С изменениями, принятыми весной, при назначении субсидии стали учитывать депозиты. Если ранее субсидия не назначалась, когда сумма одного депозита превышала 100 тысяч гривен, то теперь учитывается общая сумма всех депозитов, и она не должна превышать 100 тысяч гривен. Кроме того, учитывается наличие облигаций внутреннего государственного займа на общую сумму, превышающую 100 тысяч гривен. Здесь правила ужесточили, и этого следовало ожидать.
Субсидия на электроотопление
Для жителей населенных пунктов, находящихся на линии столкновения, которые в результате военных действий остались без тепло- или газоснабжения и используют для обогрева жилья бытовые электроприборы, размер субсидии будет больше. Помощь будет рассчитываться с учетом нормы потребления электроэнергии, предусмотренной для индивидуального отопления – 30 кВт/ч на 1 квадратный метр отапливаемой площади в месяц в отопительный период (с 16 октября по 15 апреля).
Чтобы воспользоваться такой льготой, потребуются два документа: акт обследования материально-бытовых условий домохозяйства и подтверждение органа местного самоуправления об отсутствии централизованного тепло- и газоснабжения.
Отсутствие дохода
Больше не является препятствием для получения субсидии и отсутствие дохода для женщин, которые ухаживают за ребенком до достижения им 6-летнего возраста (по заключению врача).
Кроме сказанного, решается вопрос с предоставлением субсидий домохозяйствам, где члены семьи зарегистрированы, но не проживают и при этом нет возможности документально подтвердить данный факт. Заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко дал поручение социальным службам провести работу в этом направлении со всеми территориальными общинами. Там должны определить должностных лиц, которые будут проводить обследование материально-бытовых условий домохозяйства – для подтверждения факта непроживания зарегистрированных членов семьи.
ВАЖНО!
В этом году произошла реорганизация соцслужбы. В частности, была создана Национальная социальная сервисная служба Украины, которая теперь осуществляет контроль за правильностью назначения и выплаты субсидии. Ее территориальные органы действуют во всех областях, и в первую очередь при необходимости обращаться следует именно туда. Если решить вопрос не получится, можно обратиться в Киев.
Национальная социальная сервисная служба Украины находится по адресу:
01601, г. Киев, ул. Эспланадная, 8/10.
Телефон: (044) 289-87-89 (бесплатно для жителей Киева).
Электронный адрес: info@nssu.gov.ua