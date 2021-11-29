Субсидии по-новому: как учитывают наследство, депозиты и долги за коммуналку?

По окончании прошлого отопительного сезона, в мае 2021 года, в порядок назначения субсидий были внесены существенные изменения. Изменений было много и, как водится, они не всегда учитывали различные жизненные нюансы. Это привело к уменьшению количества субсидиантов. В начале отопительного сезона 2021-2022 Кабмин поработал над тем, чтобы убрать слишком строгие ограничения и все-таки дать возможность нуждающимся воспользоваться государственной помощью. Но кое-какие моменты все же ужесточили.

Последние изменения в Порядок предоставления субсидий (Постановление Кабинета Министров №848) были приняты совсем недавно. Они прописаны в Постановлении Кабмина «О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины» №1184 от 15 ноября 2021 года и охватывают очень важные позиции: от наличия задолженности по коммуналке до наследства и суммы депозитов. А теперь обо всем по порядку.