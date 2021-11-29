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В Украине наградили лучших рестораторов – в их числе и одесситы

В Украине наградили лучших рестораторов – в их числе и одесситы

В воскресенье, 28 ноября, в Киеве прошла церемония вручения премии “Соль” лучшим украинским рестораторам. Награждение проходило уже в девятый раз.
Стоит отметить, что каждый год одесские рестораны и кафе входят в число финалистов и победителей и получают заветную медную сковородку.

Несмотря ни на что: номинантов премии “Соль” становится все больше

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В начале церемонии с приветственной речью выступил одесский ресторатор и визионер премии Савелий Либкин. Подводя итоги года, он сказал:

“Теперь чтобы покормить гостя, мы должны проверить его медкарту, померить температуру и надеть на него маску. Еще желательно пойти с ним в уборную и проверить, хорошо ли он помыл руки. Возможно, скоро нас также обяжут вакцинировать не привитых на входе – я этому не удивлюсь. Если гость после всех этих оздоровительных процедур еще в состоянии есть, пить и веселиться – вот это по-настоящему удивительно. Но что поделаешь, времена такие”.

Тем не менее, количество номинантов-участников премии увеличилось втрое по сравнению с прошлым годом и достигло 2956 человек. Финалистов оценивали 29 членов жюри из разных городов Украины – рестораторы, сомелье, виноделы и пивовары, блогеры и журналисты, шеф-повара и кондитеры, отельеры, дизайнеры.

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В этом году было заявлено 17 номинаций, в которые вошли 145 финалистов. В 13 из них представлены 24 одесских заведения. Без одесского участия остались номинации Мясной ресторан, Пивной бар, Загородный ресторан и Выбор Жюри. Кстати, это второй после Киева (65) результат по количеству заведений. На третьем месте – Львов (18).

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Одесситы стали лучшими в двух номинациях Премии “Соль”

Одесские рестораторы, как обычно, не подкачали. В этом году они признаны лучшими в двух номинациях:

  • лучший ресторан национальной кухни – во второй раз им стал ресторан итальянской кухни Fratelli;
  • лучшая кофейня – Foundation Coffee Roasters.

Напомним, в прошлом году награждение премией “Соль” проходило в онлайн-режиме. Тогда в Одессу отправилось четыре сковородки.

Что такое премия “Соль”?

Национальная ресторанная премия “Соль” вручается с 2013 года лучшим украинским ресторанам, барам, кафе, пекарням и кондитерским. Главный приз премии – медная сковорода одного из самых дорогих французских брендов кухонной посуды для профессионалов. Она вручается ресторанам, которые самостоятельно номинировались на участие, были названы экспертами и выдержали проверку профессионального жюри.

Фото с сайта премии

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Юлия Сущенко ПРОФИЛЬ

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