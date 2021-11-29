Почему работодатели не указывают зарплату в вакансии?

На сайтах поиска работы примерно в 40% вакансий не указана зарплата. Работодатели пишут, что она «конкурентная», либо зависит от результатов собеседования.

Давайте разберемся, что заставляет компании скрывать уровень денежного вознаграждения.

Зачем нужна вся эта интрига с зарплатой?

Компании могут скрывать уровень зарплат по разным причинам. Некоторые работодатели не хотят, чтобы конкуренты переманивали сотрудников более высоким окладом. Но чаще всего дело не в этом, ведь конкуренты рано или поздно узнают правду.

Работодателям бывает выгодно платить части сотрудников меньше. В исследовании биржи труда Hired говорится, что более чем у 65% женщин ожидания по зарплате ниже, чем у мужчин на тех же должностях. Если работодатель не раскрывает уровень зарплат, женщины не смогут определить свою реальную ценность на рынке труда. И неравенство в заработной плате будет сохраняться.

Интрига с зарплатой помогает избежать конфликтов в коллективе. Бывает так, что работодатель не может поднять оклады сотрудникам, хотя ситуация на рынке изменилась и средняя зарплата стала выше. В таком случае, чтобы нанять новых людей, придется предлагать им более высокую сумму, но это может демотивировать работников. Поэтому размер зарплаты засекречивают.

Почему просто не указать «вилку» зарплат в вакансии?

Зарплатная «вилка» делает процесс найма быстрым, люди понимают на что ориентироваться. Однако, некоторых профессионалов может оттолкнуть нижний порог в этой «вилке», даже если компания может позволить себе платить больше. В этой ситуации работодателю выгоднее вообще не называть сумму.

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Многие специалисты по подбору персонала удивляются, почему человек хочет знать «вилку», а не называет свою цену сразу. По словам Владислава Фурдака, который занимается поиском разработчиков в сфере IT, это типичная ситуация конфликта интересов. Кто первый скажет сумму, тот и проиграл, ведь у второго будет пространство для маневра. Непрозрачная система зарплат выгодна работодателю, если кандидат на должность не уверен в себе, не знает свою цену.

Как правильно ответить на вопрос работодателя о зарплате?

Это самый важный вопрос на собеседовании, хотя работодатели могут задать его «мимоходом». Согласно данным соцсети LinkedIn, которая позволяет найти работу, более 70% профессионалов хотят услышать о зарплате уже в первом сообщении переписки с работодателем. Вознаграждение и бонусы — это то, что интересует людей в первую очередь.

Тренеры по переговорам говорят, что правильного ответа на вопрос о зарплате не существует. Все зависит от тактики, которую выберет кандидат. Профессионалы знают себе цену и знают рынок. При переходе на новую работу они рассчитывают получить больше, поэтому могут назвать конкретную цифру. Если же человек не уверен в себе, то лучше назвать ожидаемую зарплату в диапазоне.

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