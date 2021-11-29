Будьте бдительны: в Одессу могли попасть опасные для здоровья турецкие кабачки

В Одесскую области завезли из Турции кабачки, в которых значительно превышен допустимый уровень содержания нитратов.

По данным Южного межрегионального управления Госпродпотребслужбы, получатели опасных овощей – ООО “Алекс-Компани” и ООО “Амбра логистик”. Производителями числятся компании Tekasya Tarim и Sad Tarim.

В управлении Госпродпотребслужбы просят жителей Одессы и области не покупать кабачки в местах, где невозможно выяснить их качество и происхождение.

Всех, кому станет что-либо известно об опасной продукции, просят сообщить в Госпродпотребслужбу по телефону: (048) 716-13-01.

Чем опасны нитраты?

Попадая в организм человека, нитраты преобразуются в нитриты и могут вызывать кислородное голодание, негативно влиять на работу желудочно-кишечного тракта, а также стать одним из факторов возникновения онкологических заболеваний.

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Фото: stb.ua