Одесский аэропорт опять заминировали – второй раз за неделю

Сегодня утром, 29 ноября 2021 года, в международном аэропорту “Одесса” снова неспокойно: в полицию в очередной (второй за неделю, заметим!) раз поступило сообщение о его минировании.
Как сообщает пресс-служба Главка Нацполиции в Одесской области, в целях проверки указанной информации на место уже направлены следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции, специалисты-взрывотехники и кинологи.
Людей из здания аэропорта эвакуировали.
“Если вылету самолетов в теплые страны не мешает ковид и туман, значит самое время искать там бомбу”,
– иронизирует по этому поводу Телеграм-канал “Одесса как она есть”.
Напомним, что Одесский аэропорт неизвестные уже “минировали” в пятницу, 26 ноября. Но и этот случай далеко не первый: в начале этого года воздушную гавань Одессы также “минировали”. Правда, ничего подозрительного оба раза ни в здании аэропорта, ни на его территории специалисты не находили.
Ранее “Одесская жизнь” рассказывала, чем руководствуются ложные минеры и есть ли на них управа.
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