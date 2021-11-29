В одесской школе обвалился потолок – есть ли пострадавшие? (видео)

Сегодня утром, 29 ноября 2021 года, в одесской специализированной школе №111, что на площади Молодежи, обвалилась штукатурка с потолка.
Об этом сообщила глава департамента образования Одесского горсовета Елена Буйневич.
Обвал случился в кабинете информатики прямо во время урока. К счастью, никто не пострадал.
Сейчас место обрушения осматривают специалисты. Школьников перевели в другие классы.
Как заявили в администрации школы, ремонт в классе делался в 2017 году.
Напомним, 1 сентября в корпусе университета им. И. И. Мечникова на Французском бульваре прямо во время лекции обрушился потолок в одной из аудиторий.
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Видео: Думская, фото: odessa.net.ua