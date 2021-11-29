В одесской школе обвалился потолок – есть ли пострадавшие? (видео)

В одесский трамвай прилетела банка “Нутеллы” – есть пострадавший (видео) В Одессе накануне произошел странный и в то же время неприятный инцидент в трамвае №15. Неизвестные бросили в окно трамвая стеклянную банку, отчего пострадал один из пассажиров.

Об этом сообщает Телеграм-канал Xydessa. ПОДРОБНЕЕ

Спустя 100 лет: одесский музей украсит скульптура богини любви (видео) В одесском Музее западного и восточного искусства теперь можно будет полюбоваться отреставрированной старинной копией легендарной скульптуры Венеры Медичи.

Ранее копия античной богини любви и красоты почти 100 лет томилась в запасниках хранилища музея. На ее реставрацию понадобилось 3 месяца. ПОДРОБНЕЕ