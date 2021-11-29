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Здесь жили Бернардацци и Дидрихсон: как сложится судьба еще одного одесского наследия?

Здесь жили Бернардацци и Дидрихсон: как сложится судьба еще одного одесского наследия?

На тихой одесской улице Дидрихсона (бывшей Институтской) время, кажется, остановилось. Умудрилась улица сохранить несколько красавцев-домов – настоящее одесское наследие. Другое дело, в каком оно состоянии. Мы сегодня расскажем о доме номер 9, который как будто спрятался на улице Дидрихсона.
Красивейшее одесское наследие на Дидрихсона, 9.

Красивейшее одесское наследие на Дидрихсона, 9

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Да, он и в самом деле словно «спрятался» – так же, как и расположенный рядом особняк под номером 7, о котором недавно рассказывала «Одесская жизнь». А все потому, вероятно, что на этой улице всегда сравнительно тихо и малолюдно.

Но в отличие от особняка под номером 7, который сейчас пустует, этот дом жилой.

Взглянешь на него – глаз не оторвать. Так и хочется изучать каждую архитектурную деталь. Яркий пример того, как в давние времена архитекторы старались строить дома красивыми и неповторимыми. Вот он, эксклюзив прошлых времен! И даже тот явный факт, что дом явно нуждается в реставрации, не мешает им любоваться.

одесский дом на Дидрихсона, 9
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одесский дом на Дидрихсона, 9, карниз
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одесский дом на Дидрихсона, 9, окна2

Да, старый дом-красавец нуждается в реставрации. Но его парадные сохранили мраморные лестницы со старинными перилами, роспись потолки с лепниной, мозаику на полу.

Резная деревянная дверь парадной, выходящей на улицу, тоже вопит о реставрации. Но ее старинный неповторимый рисунок, пусть даже с огромным количеством слоев краски, еще можно разглядеть.

Кто и когда строил одесский дом на Дидрихсона, 9 и кто в нем проживал?

Жители этого дома – люди активные. Они даже создали своеобразное сообщество «Дом Дидрихсона, 9» в Facebook. О чем пишут одесситы? Об исторических фактах, связанных с их домом, о том, что он нуждается в реставрации, особенно его арка…

Дом – памятник архитектуры. Охранная табличка вещает, что это – дом Амбеликопуло и что здесь проживал сам изобретатель Дидрихсон, в честь которого и названа улица. И из выдающихся лиц, связанных с историей города: жил здесь не только Дидрихсон.

одесский дом на Дидрихсона, 9, табличка

Дом известен и тем, что в нем проживал наш выдающийся архитектор Александр Бернардацци.

На охранной табличке дома не указан его архитектор. И очень часто встречается информация, что архитектором здания является сам Бернардацци.

Ресурс «Домофото», между тем, указывает, что двухэтажный дом построен в 1901 году владельцем Николаем Амбеликопуло, его архитектор – М.Линецкий, надзор осуществлял архитектор П.Токарев.

Ресурс также подчеркивает, что дата постройки дома, которая значится на охранной табличке (1880 год), не соответствует действительности. Кроме того, указан и тот факт, что Бернардацци не является архитектором этого дома. Он лишь в нем жил, переехав из здания на Нежинской, 47.

В 1929 году здесь находилась Зерновая контрольная станция, которая в 1938 году стала именоваться Научно-исследовательской контрольно-зерновой станцией.

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Как сложится судьба одесского наследия на Дидрихсона, 9?

Что же дальше? Управление капитального строительства Одесского горсовета объявило тендер по разработке проектной документации для проведения ремонтно-реставрационных работ фасада и крыши здания на Дидрихсона, 9. Тендер опубликован на сайте госзакупок Prozorro.

одесский дом на Дидрихсона, 9 , тендер

А что же арка дома и все остальное?

Как следует из публикаций сообщества «Дом Дидрихсона, 9», о котором мы сообщили выше, общее собрание совладельцев ОСМД приняло постановление о ремонте арочной части дома.

«Мы получили согласование научно-проектной документации для ремонта арки»,

– пишут они на страницах сообщества.

Жители дома планируют провести противоаварийные и ремонтные работы первой арки, отремонтировать кровлю, дымоходы, вентиляционные каналы, парапеты.

Есть у жильцов дома и другие планы по спасению исторического достояния, в котором жили Бернардацци и Дидрихсон и в котором теперь живут они и их дети.

Об одесских домах-памятниках архитектуры:

Фото и скриншот автора

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Мария Котова ПРОФИЛЬ

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