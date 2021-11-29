В Одесском соборе, где похоронена чета Воронцовых, установили их портреты

Место для размещения портретов выбрали потому, что в Свято-Преображенском соборе покоятся тела Новороссийского генерал-губернатора и его супруги Елизаветы Воронцовой.

Инициатива так увековечить память знаменитых Одесситов принадлежит Ассоциации женщин Украины «Дия».

Началось все с того, что в 2017 году представительницы «Дии» сделали заказ художнице Надежде Фомичевой на создание портрета Елизаветы Воронцовой, которая при жизни была главой «Первого женского общества», занимавшегося благотворительностью.

Но усыпальница у супругов общая, а портрет там был один. И тогда общественницы решили, что ради гендерного равенства в усыпальнице необходимо поместить и портрет Михаила Воронцова.

— Мы продвигаем гендерное равенство, а Елизавета Воронцова — пионерка движения, — рассказала руководитель Ассоциации женщин Украины «Дия» Наталья Делиева. — И мы где-то повторяем то, что она делала много лет назад. Тогда мы сделали портрет только Елизаветы, а Михаила — нет. И вот наконец нам 5 лет и мы восстановим и гендерное, и историческое равенство. И сегодня на месте их захоронения также появится портрет Михаила Воронцова.

Портрет Михаила Воронцова также заказали Надежде Фомичевой. Та рассказала, что при создании работы она ориентировалась на старинные портреты обоих супругов. На создание каждой из работ у художнице потребовалось примерно месяц.

В настоящее время портреты супругов Воронцовых находятся в «нижнем храме» Спасо-Преображенского собора, месте, где упокоены их тела.

Источник: УСИ

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Фото УСИ