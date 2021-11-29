Коронавирус в Одесской области 29 ноября: за сутки – более 300 больных

По состоянию на утро понедельника, 29 ноября 2021 года, в Одесской области число новых случаев заражения коронавирусом немного выросло по сравнению с предыдущим днем. При этом за сутки никто от этой опасной болезни не умер. В целом в Украине тоже отмечено некоторое снижение новых случаев COVID-19. Хотя не исключено, что в данном случае имеет место ставший уже традиционным “спад выходного дня”.

Коронавирус в Одесской области 29 ноября

По данным Министерства охраны здоровья Украины, за прошедшие сутки в Одесской области зарегистрировали 303 новых случая коронавируса против 223 днем ранее.

Всего на сегодняшний день в регионе официально числится 227 678 зараженных COVID-19.

Случаев смерти от коронавирусной болезни за минувшие сутки не отмечалось. Всего, по официальным данным, от COVID-19 в области скончались 5161 больной.

За сутки выздоровели 285 человек (сутками ранее – 322). Всего таковых в регионе 178 051 человек.

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Коронавирус в Украине 29 ноября

По данным Минздрава, за минувшие сутки, в Украине зафиксировано 5 804 новых подтвержденных случая COVID-19 тогда как днем ранее их было отмечено 7 483.

Общее число ковидных больных в стране на сегодня составляет 3 427 827 человек.

За сутки от COVID-19 умерли 297 украинцев против 400 днем ранее. В целом с начала пандемии в Украине от коронавируса скончались 85 414 больных.

При этом за сутки выздоровели 10 477 (всего таковых 2 920 714 человек).

Как сообщала “Одесская жизнь”, на утро воскресенья, 28 ноября 2021 года, в Одесской области зарегистрировали 223 новых случая коронавируса.