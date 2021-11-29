Легко ли в Одессе насобирать на квартиру: сравнение с другими городами

Иметь собственную квартиру – одна из главных целей украинцев, особенно семейных. Но насколько доступно приобретение своего жилья «пересичному» украинцу. Эксперты посчитали, сколько месячных зарплат потребуется в разных городах, в том числе и Одесе, чтобы приобрести однокомнатную квартиру.

Рейтинг представил портал «Слово и дело».

Во многих странах мира проблема покупки жилья решается с помощью ипотечных кредитов. Но в Украине по ним высокие процентные ставки, да дают такой кредит только тем, кто официально получает высокую зарплату. А таких людей среди украинцев, увы, не так и много. Поэтому основной вариант приобретения жилья – накопить на него с зарплаты.

Но, надо понимать, что на это уйдут долгие годы. Вот и давайте посмотрим, как много лет потребуется в разных городах Украины, чтобы, получая среднюю зарплату, накопить на новую (с первичного рынка) однокомнатную квартиру.

В Одесе копить на квартиру долго

Оказалось, что Одесса тут на не почетном втором месте. Новая однокомнатная квартира у нас стоит в среднем 1,13 млн грн. Это 93 средних зарплаты по городу. Получается, копить придется 8 лет.

Хуже дела только во Львове. Там на накопление необходимой суммы уйдет на 4 месяца больше, 100 среднемесячных зарплат.

Даже в столице приобрети собственное жилье будет быстрее. В Киеве на это уйдет около 6 лет и 71 средняя зарплата. Хотя столичное жилье и самое дорогое, но зарплаты там также намного выше.

Схож со столичным расклад дел в Харькове. Там хотя зарплаты и поменьше, но и жилье дешевле. Чтобы обзавестись собственной квартирой, понадобятся почти 6 лет и 69 средних зарпат.

В Черновцах квартиры по 900 тыс и для покупки понадобятся 6 лет и 10 месяцев работы, что эквивалентно 82 средним зарплатам.

В таких городах, как Днепр, Луцк и Ужгород откладывать тоже придется более 6 лет.

Где в Украине можно накопить на квартиру за 5 лет

Еще лучше ситуация в Виннице. Там на однушку копить придется 5 лет и 10 месяцев. Аналогичные ситуации в Сумах и Тернополе.

А вот в Житомире ситуация схожа с Одесской, и этот город на третьем месте в рейтинге. Для покупки квартиры тут потребуются 92 средних зарплаты или 7 лет и 8 месяцев работы.

А вот купить свою квартиру в Полтаве проще: на это уйдет 5 лет, 5 месяцев и 65 средних зарплат.

Также пятилетка на приобретение квартиры потребуется в Запорожье (61 средняя зарплата), Ивано-Франковске (60 средних зарплат), Кропивницком (61 средняя зарплата), Черкассах (60 средних зарплат), Херсоне (65 средних зарплат) и Чернигове (61 средняя зарплата).

В каких городах накопить на квартиру быстрее всего

Менее 5 лет для того, чтобы накопить на квартиру, потребуется в Хмельницком (57 средних зарплат) и Ровно (58 средних зарплат).

Еще проще это сделать в соседнем Николаеве: на приобретение квартиры уйдут 3 года и 11 месяцев (47 средних зарплат). Однокомнатная квартира на первичке тут в среднем стоит 660 тыс. грн.

Ну а быстрее всего накопить на квартиру можно на Донбассе. Правда, нового жиль там почти не строят, зато в Краматорске и Северодонецке копить на покупку однушки на «вторичке» поребуется меньше, чем три года. В Краматорске однокомнатная квартира стоит 250 тыс. грн, а средняя зарплата – 15,1 тыс. грн. В Северодонецке жилье дороже – 410 тыс. грн, а зарплата ниже – 12,5 тыс. грн.

Ранее мы отвечали на вопросы, связанные с темой безопасной покупки недвижимости в Одессе: Как безопасно купить квартиру в Одессе — отвечаем на вопросы

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