В центре Одессы появились пандусы на перекрестках с Дерибасовской и Греческой (фото)

В Одессе на улице Пушкинской, на перекрестках с улицами Дерибасовской и Греческой, сделали пандусы.

Такой приятной для многих пешеходов новостью поделился руководитель общественной организации “Веловектор” Александр Прохоров.

“Простое понижение бордюра, и огромное облегчение для жителей. Сколько лет мы мучались, спотыкались об эти бордюры, родители с колясками испытывали огромные неудобства, а люди с инвалидностью на колясках были просто без шансов попасть на другую сторону улицы”,

– написал Александр у себя в Facebook.

Но при этом он напомнил, что хорошо бы благоустроить подобным образом бордюры на Бунина и Жуковского.

Между тем, глава “Веловектора” отмечает, что даже наличие пандуса на Дерибасовской не останавливает тех, кому “надо парковаться”. К тому же, пишет Александр Прохоров, весь тротуар улицы Пушкинской находится в отвратительном состоянии и нуждается в ремонте.

Ранее сообщалось, что в Одессе планируют капитально отремонтировать тротуары, выходящие на три перекрестка в центре города. В частности, речь шла о перекрестках улиц Торговой/Пастера, Дворянской/Новосельского и Екатерининской/Базарной. Как сообщали в мэрии, на указанных перекрестках планируется установить пандусы и обновить часть пешеходной зоны.

Еще новости по теме:

Фото с Facebook-страницы Александра Прохорова