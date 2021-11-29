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Жительниц Одесской области приглашают бесплатно обследоваться на рак груди

Жительниц Одесской области приглашают бесплатно обследоваться на рак груди

В Одесской области начала действовать программа “Здоровье женщины”. В рамках этой программы жительницы области смогут пройти такое важное обследование, как скрининг молочных желез.

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Как сообщает департамент охраны здоровья Одесской обогосадминистрации, с 21 ноября по 8 декабря эта услуга будет доступна для жительниц Овидиопольского района, где будет работать передвижной маммограф с опытными врачами-радиологами.

При этом в облздраве напоминают, что обследование, равно как и последующее лечение осуществляются в рамках медицинских гарантий, то есть бесплатно для пациента.

“К сожалению, рак груди никак не выдает себя на раннем этапе. Женщина может чувствовать себя хорошо, а опасное заболевание будет развиваться. Подтвердить отсутствие онкологии или диагностировать опухоль в исходной форме, когда лечение гарантировано, поможет регулярное обследование – скрининг молочных желез. Кроме того, скрининг позволяет вовремя выявить доброкачественные заболевания груди, которые тоже требуют правильного лечения”,

– говорится в сообщении.

Стоит отметить, что маммография рекомендована женщинам после 40 лет. Эта процедура чрезвычайно важна, так как своевременная диагностика является залогом успеха в лечении онкопатологий.

Записаться на диагностику можно по телефону колл-центра: 063-610-00-03.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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