2 штормовых предупреждения и фотопрогулки по центру: главные новости Одессы за 28 ноября

В воскресение, 27 ноября 2021 года, “Одесской жизни” стало известно о таких важных событиях в Одессе и Одесской области:
В Одессе прошли обыски под памятником Неизвестному матросу, где хотят строить высотку
Мы прогулялись по еще осенней Одессе, которая уже готовится к Новому году: Ноябрь по-одесски — Санта, елки и тигриные лики (фоторепортаж)
Одессу 28 ноября окутал густой туман. Был даже объявлен 1 уровень опасности
Мы рассказали подробности неудачной домашней игры «Черноморца» с «Десной»
Ученые провели для всех желающих онлайн экскурсию по ледоколу «Ноосфера»
Мы рассказали, как между двумя вузами на Дворянской обновляют большой тротуарный «кусок»
В Одессе было объявлено штормовое предупреждение, на этот раз из-за ветра
Но это не помешало нашему корреспонденту полюбоваться в тихом центре Одессы новой старинной дверью