Новости Одессы и Одесской области

2 штормовых предупреждения и фотопрогулки по центру: главные новости Одессы за 28 ноября

2 штормовых предупреждения и фотопрогулки по центру: главные новости Одессы за 28 ноября

В воскресение, 27 ноября 2021 года, “Одесской жизни” стало известно о таких важных событиях в Одессе и Одесской области:

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В Одессе прошли обыски под памятником Неизвестному матросу, где хотят строить высотку

Мы прогулялись по еще осенней Одессе, которая уже готовится к Новому году:  Ноябрь по-одесски — Санта, елки и тигриные лики (фоторепортаж)

Одессу 28 ноября окутал густой туман. Был даже объявлен 1 уровень опасности

Мы рассказали подробности неудачной домашней игры «Черноморца» с «Десной»

Ученые провели для всех желающих онлайн экскурсию по ледоколу «Ноосфера»

Мы рассказали, как между двумя вузами на Дворянской обновляют большой тротуарный «кусок»

В Одессе было объявлено штормовое предупреждение, на этот раз из-за ветра

Но это не помешало нашему корреспонденту полюбоваться в тихом центре Одессы новой старинной дверью

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Редакция ПРОФИЛЬ

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