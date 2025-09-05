Ключевые моменты:

В ночь на 5 сентября враг атаковал Украину 157 дронами, из которых силы ПВО сбили и подавили 121.

Зафиксированы попадания ракет и беспилотников в 10 локациях, в том числе в Днепре, где удары вызвали масштабный пожар на предприятии без жертв.

В это же время украинские дроны поразили Рязанский НПЗ в России, вызвав крупное возгорание на одной из ключевых установок.

На фронте произошло 172 боевых столкновения, противник активно применял авиацию, ракеты и дроны-камикадзе.

Потери России за сутки составили около 810 военных, а украинские силы уничтожили технику и артиллерию врага.

Последствия вражеской атаки 5 сентября

В ночь на 5 сентября враг атаковал Украину 157 ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов, сообщили в Воздушных силах.

Противовоздушной обороной сбито/подавлено 121 вражеский беспилотник.

Зафиксировано попадание 7 ракет и 35 ударных БПЛА на 10 локациях.

Этой ночью под ударом оказался и Днепр — в городе прогремела серия мощных взрывов. Известно, что удары агрессора вызвали масштабный пожар. Городские власти соощили, что в результате обстрела было повреждено местное предприятие. К счастью, пострадавших и погибших нет.

Ночью спасатели предупреждали местных жителей об угрозе химической опасности и призывали всех закрыть окна до стабилизации ситуации. Утром в ГСЧС сообщили, что химической угрозы в городе нет.

«Были сделаны превентивные меры, чтобы избежать возможного поражения населения», — говорится в сообщении ГСЧС.

Украинские дроны снова поразили НПЗ в Рязани

В ночь на 5 сентября новая атака дронов поразила один из ключевых нефтеперерабатывающих заводов России – Рязанский НПЗ. В результате удара на предприятии вспыхнул мощный пожар.

Удар пришелся на установку, предназначенная для переработки нефти. Ее номинальная производительность составляет около 6 млн тонн в год.

Очевидные последствия видны на многочисленных видео из соцсетей — пожар на заводе остается масштабным. Местные ресурсы сообщают о трудностях с ликвидацией возгорания.

По словам экспертов, большинство таких установок «старого фонда» проходили модернизацию, в результате чего их реальные возможности выросли в 2–2,5 раза. Это означает, что повреждение такого объекта может иметь особенно ощутимые последствия для топливного сектора РФ.

Это уже не первая атака по Рязанскому НПЗ. Последний раз объект был поражен 2 августа.

Ситуация на фронте утром 5 сентября: информация Генштаба

Всего за прошедшие сутки зафиксировано 172 боевых столкновения.

Вчера противник нанес два ракетных и 78 авиационных ударов, применил три ракеты, сбросил 136 управляемых авиабомб. Кроме того, осуществил 4861 обстрел, в том числе 80 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5607 дронов-камикадзе.

За прошедшие сутки Силы обороны поразили три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, один склад боеприпасов, пункт управления, четыре пункта управления БПЛА и 5 артиллерийских средств противника.

В целом, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 810 человек. Также украинские воины обезвредили: