Новые зоны карантина в Украине: Одесса стала «оранжевой»

Как информирует пресс-служба Кабмина, такое решение приняла накануне Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

В частности, в «оранжевую» зону, кроме Одессы, попали города Беляевка, Измаил, Черноморск, Теплодар, а также Березовский, Овидиопольский, Подольский и Татарбунарский районы Одесской области.

В «желтой» зоне оказались города Балта, Белгород-Днестровский, Подольск и Южный, Арцизский, Балтский, Белгород-Днестровский, Беляевский, Болградский, Великомихайловский, Захарьевский, Ивановский, Измаильский, Кодымский, Лиманский, Любашевский, Николаевский, Окнянский, Раздельнянский, Савранский, Саратский, Тарутинский и Ширяевский районы Одесчины.

Повезло жителям Ананьевского района – он остался в «зеленой» зоне.

Новое зонирование вступит в силу с понедельника, 12 октября.

Напомним, с 5 октября Одессу отнесли к «желтой» карантинной зоне.

С правилами для той или иной цветной зоны можно ознакомиться ЗДЕСЬ.