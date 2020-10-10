Новости Одессы и Одесской области

Новые зоны карантина в Украине: Одесса стала «оранжевой»

Новые зоны карантина в Украине: Одесса стала «оранжевой»

Украина обновила зоны карантина, введенного из-за пандемии коронавируса COVID-19. Одесса оказалась в “оранжевой” зоне.

У нас есть Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Как информирует пресс-служба Кабмина, такое решение приняла накануне Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

В частности, в «оранжевую» зону, кроме Одессы, попали города Беляевка, Измаил, Черноморск, Теплодар, а также Березовский, Овидиопольский, Подольский и Татарбунарский районы Одесской области.

В «желтой» зоне оказались города Балта, Белгород-Днестровский, Подольск и Южный, Арцизский, Балтский, Белгород-Днестровский, Беляевский, Болградский, Великомихайловский, Захарьевский, Ивановский, Измаильский, Кодымский, Лиманский, Любашевский, Николаевский, Окнянский, Раздельнянский, Савранский, Саратский, Тарутинский и Ширяевский районы Одесчины.

Повезло жителям Ананьевского района – он остался в «зеленой» зоне.

Новое зонирование вступит в силу с понедельника, 12 октября.

Напомним, с 5 октября Одессу отнесли к «желтой» карантинной зоне.

С правилами для той или иной цветной зоны можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить