Территорию нацпарка в Одесской области признали опасной и ввели карантин: в чем причина

Как сообщили на странице нацпарка в Facebook, такое решение было принято накануне на заседании государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии в Белгород-Днестровской военной администрации.

Как отмечается, в течение нескольких последних дней на территории природного парка, на водоемах Нижнего Днестра начали массово гибнуть лебеди. Тела мертвых птиц находили на Днестровском лимане, Белом озере, Сафьянах, а также канала в районе детского пляжа города Беляевки.

Администрация парка обратилась в Одесскую государственную лабораторию по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, сотрудники которой отобрали четыре трупа лебедей и в результате исследований обнаружили РНК вируса гриппа (типа А, субтипа Н5).

В этой связи территорию Нижнеднепровского нацпарка признали неблагополучной по птичьему гриппу и ввели карантин.

Также комиссия определила буферную зону – территорию радиусом 3 км от неблагополучного пункта и зону наблюдения радиусом 10 км, куда вошли такие населенные пункты, как села Маяки и Надлиманское и город Беляевка.

Как сообщается, на территории Нижнеднестровского нацпарка будут проводиться систематические обследования различными службами и необходимые ветеринарно-санитарные мероприятия.

Местных жителей просят не допускать контактов домашней птицы с дикой, не выпускать ее к водоемам и не поить водой из этих водоемов.

Ранее мы рассказывали о судьбе пары белых лебедей, которых варварски изувечили в одесском парке Победы.