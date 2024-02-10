Территорию нацпарка в Одесской области признали опасной и ввели карантин: в чем причина

Территорию Нижнеднестровского национального природного парка в Одесской области признали неблагополучной из-за обнаруженного там вируса птичьего гриппа. С 9 февраля 2024 года здесь действуют карантинные ограничения.
Как сообщили на странице нацпарка в Facebook, такое решение было принято накануне на заседании государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии в Белгород-Днестровской военной администрации.
Как отмечается, в течение нескольких последних дней на территории природного парка, на водоемах Нижнего Днестра начали массово гибнуть лебеди. Тела мертвых птиц находили на Днестровском лимане, Белом озере, Сафьянах, а также канала в районе детского пляжа города Беляевки.
Администрация парка обратилась в Одесскую государственную лабораторию по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, сотрудники которой отобрали четыре трупа лебедей и в результате исследований обнаружили РНК вируса гриппа (типа А, субтипа Н5).
В этой связи территорию Нижнеднепровского нацпарка признали неблагополучной по птичьему гриппу и ввели карантин.
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Также комиссия определила буферную зону – территорию радиусом 3 км от неблагополучного пункта и зону наблюдения радиусом 10 км, куда вошли такие населенные пункты, как села Маяки и Надлиманское и город Беляевка.
Как сообщается, на территории Нижнеднестровского нацпарка будут проводиться систематические обследования различными службами и необходимые ветеринарно-санитарные мероприятия.
Местных жителей просят не допускать контактов домашней птицы с дикой, не выпускать ее к водоемам и не поить водой из этих водоемов.
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