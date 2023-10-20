Новости Одессы и Одесской области

Новый штамм COVID-19: симптомы, признаки и способы лечения «пиролы» и «эрис»

Новый штамм COVID-19: симптомы, признаки и способы лечения «пиролы» и «эрис»

Новый штамм Covid-19 получил название «пирола» и «эрис». В чем опасность обновленного вируса, — «Одесской жизни» рассказала терапевт высшей категории Снежана Ляшук.

Симптомы и признаки Ковида

«Пирола» и «эрис» — это варианты уже известного нам с ноября 2022 года «омикрона», который был очень заразен, но протекал чаще всего в легкой форме или бессимптомно. Активные исследования новых штаммов продолжаются, но уже сегодня специалисты называют их основными особенностями большое количество мутаций, способность обходить иммунную защиту (то есть болеют даже привитые и переболевшие ранее) и высокую степень заразности.

После инфицирования новыми штаммами у человека возникает ощущение общего недомогания и слабости; если температура повышается, то максимум до 38°C; першит и болит горло, иногда появляется сухой кашель. Самым ярким симптомом является обильный насморк, который вначале многие принимают за аллергический. Длительная заложенность носа и воспаление гайморовых пазух приводят к сильным головным болям, характерным для гайморита и менингита. Боль усиливается при кашле, чихании, наклонах и в положении лежа. Может также возникнуть заложенность и боль в ушах. А вот исчезновение обоняния, тошнота и диарея стали крайне редкими проявлениями болезни.

Как лечить COVID-19 в 2023 году

терапевт Снежана Ляшук

терапевт Снежана Ляшук

Важно помнить, что болезни легче предотвратить, чем лечить. В случае с ковидом нужно придерживаться простых правил:

  • избегать общества людей с явными простудными симптомами;
  • долго не находиться в закрытых многолюдных помещениях;
  • соблюдать правила личной гигиены, не забывая также протирать антисептиком поверхность телефона, клавиатуру, дверные ручки;
  • чаще проветривать помещения.

Если вы уже заболели, отличить ковид от простуды или гриппа поможет специальный тест. Нужно сделать его и обратиться к врачу с результатом, но если такой возможности нет, действуйте так:

  • несколько раз в день промывайте нос солевыми растворами;
  • при необходимости используйте сосудосуживающие капли или спреи для носа;
  • с болью в горле боритесь травяными или антисептическими полосканиями, специальными леденцами.

Если симптоматическое лечение не приносит особых результатов и самочувствие спустя 3-4 дня не улучшается, это обычно означает, что к вирусной инфекции присоединилась бактериальная и требуется прием антибиотиков. Вид и дозировку таких препаратов должен назначать специалист с учетом тяжести симптомов, возраста, наличия хронических заболеваний и других факторов.

Нужна ли вакцинация от Ковида?

Согласно информации МОЗ Украины, на сегодня полным курсом вакцинации против COVID-19 являются три прививки — І, ІІ доза и бустер. Людям из групп риска (пожилым, имеющим хронические заболевания) рекомендованы дополнительные бустерные дозы, которые призваны усилить иммунитет. Но при наличии вакцин сделать прививку могут и все желающие — они все еще бесплатны.

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Кадченко Ірина Вікторівна
Ирина Кадченко ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить