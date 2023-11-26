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Вакцинация от гриппа и ковида: кому стоит их сделать и что советуют врачи

Вакцинация от гриппа и ковида: кому стоит их сделать и что советуют врачи

Сезон заболеваемости ОРВИ и гриппом по данным Минздрава Украины, начался со 2 октября. COVID-19 теперь также перешел в категорию сезонных заболеваний наравне с другими респираторными инфекциями. Как советуют действовать медики, чтобы защититься от этих болезней, узнавала «Одесская жизнь».

Заболеваемость растет

По информации Одесского областного центра контроля и профилактики болезней МОЗ Украины, заболеваемость ОРВИ и гриппом в Одессе находится на сезонном уровне и ниже эпидпорога на 58,2%. Однако за прошедшую неделю заболеваемость выросла на 30,7% по сравнению с предыдущей и составила 2220 случаев, из которых 64,4% составили дети в возрасте до 17 лет. 

Стандартными мерами против ОРВИ и гриппа во время сезона простуд и гриппа являются уже известные всем украинцам мытье рук, гигиена кашля и чихания, самоизоляция в случае появления симптомов и избегание мест скопления людей. Также есть специфическая профилактика — вакцинация против гриппа. Кстати, в Украине вакцинальная кампания стартовала в начале октября. Вакцины доступны в аптечной сети по цене около 400 гривен.

Кому и когда вакцинироваться от гриппа

Медики отмечают, что вакцинироваться от гриппа важно как можно раньше. Однако если такой возможности нет, сделать это можно в течение всего эпидсезона. И прежде всего позаботиться о защите следует людям из групп риска. К таковым относятся:

  • люди в возрасте 60 лет и старше;
  • дети от шести месяцев;
  • беременные;
  • люди с хроническими заболеваниями (сахарный диабет, бронхиальная астма и т.д.);
  • люди из профессиональных групп риска (врачи, учителя, военнослужащие и т.д.).

Против актуальных штаммов вируса гриппа в нынешнем эпидсезоне в Украине доступны вакцины «ВаксигриппТетра» (Франция) и «ДжисиФлюКвадривалент» (Южная Корея). Учитывая, что эти прививки не являются обязательными, препарат придется приобрести за свой счет. Если вы собираетесь вакцинироваться в частной клинике, вакцина, скорее всего, будет входить в стоимость услуги, и покупать ее отдельно не придется. В случае вакцинации в коммунальном учреждении (амбулатории или центре первичной медико-санитарной помощи), препарат придется купить в аптеке и в термосумке принести в кабинет прививок или своему врачу.

Перед прививкой врач осматривает пациента и дает на подпись информированное согласие, после чего проводит процедуру. 

Ковид никуда не исчез

Главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин отмечает, что COVID-19 не исчезает. Случаи заболевания Ковид продолжают регистрировать, как и летальные случаи, вызванные осложнениями коронавирусной болезни. Поэтому вакцинация остается актуальной и в этом эпидсезоне. Тем более что 12 миллионов украинцев, по данным Минздрава, не имеют полноценной защиты от COVID-19, потому что не получили полный курс прививок, который сегодня состоит из первой, второй доз вакцины и бустера. 

Как и раньше, вакцинация против коронавируса является бесплатной для детей и взрослых. Запас противоковидных вакцин в Украине составляет почти 7 миллионов доз. Препараты доступны в пунктах прививок, которые действуют в амбулаториях, поликлиниках и центрах первичной медико-санитарной помощи. 

Кстати, чтобы не ходить к врачу дважды, вакцинироваться против COVID-19 и гриппа можно в один день — это разрешено Минздравом. Препараты при этом вводятся в разные руки. 

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Світлана Іванівна Комісаренко
Светлана Комисаренко ПРОФИЛЬ

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