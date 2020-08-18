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Одесскую область поделили на цветные карантинные зоны: что это значит для людей?

Одесскую область поделили на цветные карантинные зоны: что это значит для людей?

Одесскую область в связи с распространением коронавируса COVID-19 поделили на несколько карантинных зон. По решению правительства, ограничения будут действовать вплоть до 31 августа.

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Они начали действовать с понедельника, 17 августа, сообщил глава Одесской облгосадминистрации Максим Куцый.

В частности, ряд районов попали в так называемую “зеленую” зону с минимальными ограничениями. В ней обязательно соблюдать социальную дистанцию и носить маски. В “зеленой” зоне оказались такие районы: Ренийский, Измаильский, Килийский, Татарбунарский, Белгород-Днестровский, Раздельнянский, Ивановский, Великомихайловский, Ширяевский, Захаровский, Окнянский, Любашевский, Балтский, Подольский и Кодымский.

В “желтую” зону попали: Одесса, Измаил, Теплодар, а также Беляевский, Овидиопольский, Лиманский, Арцызский, Болградский, Ананьевский, Березовский и Савранский районы. В Одессе карантин уже ужесточили.

В “желтой” зоне тоже нужно носить маски, а также запрещается пожилым людям ходить в органы соцзащиты. Нельзя работать хостелам.

В “оранжевую” зону попали Николаевский и Саратский районы. Плюс к ограничениям для предыдущих двух зон, в этой также нельзя:

  • работать всем заведениям по размещению людей, кроме отелей
  • работать ресторанам и ночным клубам по ночам
  • делать плановые госпитализации в больницах
  • принимать новые смены в детские лагеря
  • работать спортзалам, фитнес-центрам и заведениям культуры

Нужно также ввести ограничения для массовых мероприятий: 1 человек на 20 кв. метров и не более 100 участников в целом.

В самую жесткую, “красную” зону попал город Беляевка. В нем кроме всех вышеперечисленных запретов также запретили работу общественного транспорта, ТРЦ, кафе и ресторанов. Нельзя также посещать учреждения образования.

Более наглядно о зонах и запретах – в инфографике.

 

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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