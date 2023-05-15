В Одессе кардинально изменилась ситуация вокруг COVID-19

К середине мая ситуация вокруг заболеваемости COVID-19 в Одессе существенно изменилась по сравнению с предыдущей неделей. Об этом сообщили в Одесском городском совете.
Какая ситуация с заболеваемостью?
В частности, заболевших стало вдвое меньше в мае, чем в апреле. За прошедшую неделю в Одессе зарегистрирован 71 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, что на 41,3% меньше, чем за предыдущую неделю. Выздоровели за указанный период 136 пациентов. Умер от коронавируса за неделю всего один человек.
В стационаре городской клинической инфекционной больницы проходят лечение 16 пациентов с лабораторно подтвержденным COVID-19, в детской городской клинической больнице № 3 – шесть детей. На самоизоляции дома находятся 135 пациентов.
С начала текущего года в Одессе зарегистрировано 2 259 случаев заболевания COVID-19, выздоровели за этот период 2 313 пациентов.
Медики отмечают то, что именно вакцинация обеспечивает эффективную защиту от тяжелых форм COVID-19.
Во всех Центрах первичной медико-санитарной помощи Одессы можно бесплатно сделать первичную или бустерную прививку от COVID-19.
Где в Одессе можно получить прививку от COVID-19?
Киевский район:
- Фонтанская дор., 30/32;
- Фонтанская дор., 110;
- Люстдорфская дор., 170;
- ул. Ильфа и Петрова, 63/1;
- пер. Ушакова, 9;
- ул. Шишкина, 48/1;
- ул. Ю. Геллера, 43;
- ул. Левитана, 62;
- ул. Ак. Филатова, 7а.
Хаджибейский район (Малиновский район):
- ул. Житомирская (Ак. Гаркавого), 2;
- ул. Болгарская, 38;
- ул. Ивана и Юрия Лип, 1.
Приморский район:
- Обсерваторный пер., 8;
- ул. Марш. Говорова, 26;
- ул. Пастера, 56;
- ул. Торговая, 29/31.
Пересыпский район (Суворовський район):
- ул. Ат. Чепиги, 54;
- ул. Ак. Воробьева, 5;
- ул. Героев обороны Одессы, 52;
- ул. Ак. Заболотного, 59/1;
- ул. Д. Ойстраха, 7;
- Балтская дор., 40;
- Хаджибейская дор., 32.
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Фото: Одесский городской совет