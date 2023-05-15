В Одессе кардинально изменилась ситуация вокруг COVID-19

К середине мая ситуация вокруг заболеваемости COVID-19 в Одессе существенно изменилась по сравнению с предыдущей неделей. Об этом сообщили в Одесском городском совете.

Какая ситуация с заболеваемостью?

В частности, заболевших стало вдвое меньше в мае, чем в апреле. За прошедшую неделю в Одессе зарегистрирован 71 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, что на 41,3% меньше, чем за предыдущую неделю. Выздоровели за указанный период 136 пациентов. Умер от коронавируса за неделю всего один человек.

В стационаре городской клинической инфекционной больницы проходят лечение 16 пациентов с лабораторно подтвержденным COVID-19, в детской городской клинической больнице № 3 – шесть детей. На самоизоляции дома находятся 135 пациентов.

С начала текущего года в Одессе зарегистрировано 2 259 случаев заболевания COVID-19, выздоровели за этот период 2 313 пациентов.

Медики отмечают то, что именно вакцинация обеспечивает эффективную защиту от тяжелых форм COVID-19.

Во всех Центрах первичной медико-санитарной помощи Одессы можно бесплатно сделать первичную или бустерную прививку от COVID-19.

Где в Одессе можно получить прививку от COVID-19?

Киевский район:

Фонтанская дор., 30/32;

Фонтанская дор., 110;

Люстдорфская дор., 170;

ул. Ильфа и Петрова, 63/1;

пер. Ушакова, 9;

ул. Шишкина, 48/1;

ул. Ю. Геллера, 43;

ул. Левитана, 62;

ул. Ак. Филатова, 7а.

Хаджибейский район (Малиновский район):

ул. Житомирская (Ак. Гаркавого), 2;

ул. Болгарская, 38;

ул. Ивана и Юрия Лип, 1.

Приморский район:

Обсерваторный пер., 8;

ул. Марш. Говорова, 26;

ул. Пастера, 56;

ул. Торговая, 29/31.

Пересыпский район (Суворовський район):

ул. Ат. Чепиги, 54;

ул. Ак. Воробьева, 5;

ул. Героев обороны Одессы, 52;

ул. Ак. Заболотного, 59/1;

ул. Д. Ойстраха, 7;

Балтская дор., 40;

Хаджибейская дор., 32.

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Фото: Одесский городской совет