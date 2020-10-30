Новости Одессы и Одесской области

Новое карантинное зонирование: в Одесской области будет дюжина «красных» зон

Новое карантинное зонирование: в Одесской области будет дюжина «красных» зон

В Украине с понедельника, 2 ноября, будет действовать новое карантинное зонирование в связи с коронавирусом.

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Такое решение принято сегодня, 30 октября, на заседании госкомиссии по вопросам техногенной и экологической безопасности.

В Одесской области по-прежнему не будет «зеленой» и  «желтой» зон. А вот «красная»  расширилась.

В ней остались Беляевка, Измаил и Теплодар, а также Балтский, Березовский, Ивановский, Овидиопольский, Подольский, Савранский и Татарбунарский районы Одесской области. Добавились Саратский и Лиманский районы .

В «оранжевой» зоне ближайшие две недели будут Одесса, Балта, Белгород-Днестровский, Черноморск, Подольск, и Южный, а также Ананьевский, Арцизский, Белгород-Днестровский, Беляевский, Болградский, Великомихайловский, Захарьевский, Измаильский, Килийский, Кодымский, Любашевский, Николаевский, Окнянский, Ренийский, Раздельнянский, Тарутинский и Ширяевский районы Одесской области.

Кстати, в «красной» зоне будут 11 областных центров: Житомир, Ужгород, Ивано-Франковск, соседний с Одессой Николаев, Полтава, Ровно, Сумы, Харьков, Хмельницкий, Черновцы, Чернигов.

Как сообщалось, в Таировской ОТГ под Одессой ввели жесткий карантин.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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