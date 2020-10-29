Жесткий карантин: в Таировской ОТГ под Одессой закрыли школы, детсады и магазины

В Таировской громаде под Одессой ввели жесткие карантинные ограничения в связи с коронавирусом. Это связано с тем, что населенные пункты объединенной громады граничат с так называемой “красной” эпидемической зоной.

Ограничения приняты местной комиссией по вопросам техногенной и экологической безопасности и будут действовать до особого распоряжения.

Так, на карантин закрыли школы и детские сады. Кроме того, запретили работу заведений культуры, общепита (кафе, рестораны), магазинов, ТРЦ, заведений бытового обслуживания, банков, СТО и почты.

Исключения составляют заведения которые торгуют продуктами питания, аптеки, АЗС, а также заведения которые торгую агрохимикатами, садовым и посевным материалом.

В состав Таировской ОТГ входят поселки Таирово, Сухой лиман, Совиньон и др.

Ранее сообщалось, что в Украине продлили режим чрезвычайной ситуации.