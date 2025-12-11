Ключевые моменты:

Маршрут троллейбуса №2 уже напоминает готовую обзорную экскурсию, ведь проходит через исторический центр Одессы и мимо ключевых городских достопримечательностей.

Во время поездки можно увидеть знаковые исторические и культурные локации: старейшую инфекционную больницу, университетские клиники, Одесскую национальную научную библиотеку и Новый рынок.

Маршрут открывает и современные символы и эмоциональные точки города: скульптуру кошки Базарины, Соборную площадь с шахматными баталиями, мемориал жертв Голодомора возле парка Шевченко.

Идея экскурсионного троллейбуса может продолжить успешный опыт городских трамвайных экскурсий, которые уже стали популярными среди одесситов и туристов.

Преобразуем троллейбусный маршрут в туристический



Да, обычный маршрут городского электротранспорта может превратиться в увлекательное туристическое путешествие. Например, троллейбус №2 едет через всю историческую часть Одессы. Предлагаем проехаться по городу наиболее экологичным транспортом и одновременно посетить экскурсию — от инфекционной больницы, которая одновременно является одной из самых значимых архитектурных памяток Одессы, и до конечной остановки в парке Шевченко.

Итак, отправляемся в путешествие, где за каждым поворотом — новая страница богатой одесской истории.

Старт — начало улицы Новосельского

Маршрут троллейбуса №2 начинается с уютного уголка улицы Новосельского, названной в честь выдающегося городского головы Одессы.

Рядом находится старейшее медицинское учреждение города, основанное в 1802–1804 годах, — Инфекционная больница. Почти все ее здания являются памятниками архитектуры, а наиболее известным считается «Циркульный корпус», имеющий статус памятника архитектуры национального значения.

Неподалеку находятся клиники Одесского медицинского университета — офтальмологическая, гинекологическая, хирургическая, детская. И еще кардиоревматологическая — с хорошо известным горожанам символом сердца на фасаде.

Едем дальше по маршруту и видим здание Одесской национальной научной библиотеки. Это первая публичная библиотека Украины, открытие которой положило начало созданию сети публичных библиотек в разных городах страны.

Заколоченные окна напоминают, что она сильно пострадала от одного из прилетов. Однако работа с читателями не прекращалась, как и проведение различных интересных мероприятий.

С декабря 2025 года здание библиотеки находится под усиленной охраной ЮНЕСКО как объект всемирного архитектурного наследия.

Вас приветствует кошка Базарина

От монументальных зданий, украшающих начало маршрута, троллейбус выезжает к Новому рынку. Дома здесь ниже, улицы уже. Этот рынок появился в Одессе в 1840-х годах и стал третьим после Греческого и Свободного рынков. В те годы были построены первые двухэтажные корпуса с открытыми галереями.

Сегодня возле мясного корпуса можно увидеть одну из современных достопримечательностей Одессы — скульптуру кошки Базарины. Она долго жила на рынке, была любимицей постоянных посетителей, которые регулярно подкармливали ее чем-то вкусненьким. Поэтому Базарина, как говорят в Одессе, «была кошкой в теле». Именно такой и изобразила ее автор памятника Татьяна Штыкало.

Едем к Соборке

Далее по улице Садовой троллейбус проезжает мимо объекта культурного наследия — бывшего здания Главпочтамта, возведенного в 1893–1895 годах по проекту архитекторов Владимира Харламова и Владислава Домбровского. Сейчас здание закрыто, и всех одесситов интересует, удастся ли сохранить этот уникальный объект.

И вот уже самый центр Одессы — Соборная площадь. Здесь находится городской Спасо-Преображенский собор, фонтан с необычной историей, а также памятник Михаилу Воронцову, прах которого вместе с прахом его супруги покоится в соборе.

Из окна троллейбуса видно и ту часть храма, которая сильно пострадала от попадания российской ракеты. Тогда был полностью уничтожен алтарь и повреждена несущая конструкция здания.

Главная живая достопримечательность Соборки — шахматисты. Они здесь всегда, в любую погоду: шахматные баталии кипят почти круглосуточно.

По Успенской через известные Преображенскую, Европейскую, Ришельевскую, Итальянскую

Новое название в честь еврейского писателя Менделя Сфорима получила бывшая площадь Льва Толстого, куда троллейбус прибывает далее. Здесь он делает остановку и начинает длительное движение по улице Успенской, пересекающей множество интересных центральных улиц города.

Начинается этот вояж с улицы имени режиссера Киры Муратовой (бывшая улица Толстого), которая работала на Одесской киностудии, а ее фильмы получили «Серебряного медведя» Берлинского кинофестиваля, а также престижные награды Рима, Канн и других фестивалей.

Далее из окна троллейбуса можно увидеть перекресток улиц Преображенской, Европейской, Ришельевской, Итальянской (бывшей Пушкинской). Получается интересная поездка районами преимущественно старой застройки, которая здесь еще сохранилась.

Маршрут №2 проходит также мимо Свято-Архангело-Михайловского женского монастыря. Часто даже находясь в салоне троллейбуса, можно услышать мелодичный звон его колоколов. А еще здесь нашли приют многие кошки, чьи хозяева выехали из Одессы.

Конечная остановка — парк имени Шевченко

На конечной троллейбус останавливается возле памятника жертвам Голодомора работы скульптора Иллариона Стадника. Монумент напоминает о массовой гибели людей в 1932–1933 годах от голода.

Чуть дальше расположен парк культуры и отдыха имени Шевченко. Сюда приходят гости города и одесситы, чтобы посетить:

дельфинарий;

астрономическую обсерваторию Одесского национального университета;

стадион «Черноморец», с которым связаны лучшие страницы одесского футбола.

Кстати, именно здесь начинал свой путь Игорь Беланов — обладатель «Золотого мяча» 1986 года, награды лучшему футболисту Европы.

Готовая экскурсия

В КП «Одесгорэлектротранс» уже существуют экскурсии, посвященные истории одесского трамвая, есть даже экскурсионный трамвайчик, который летом идет в Аркадию и вызывает добрые улыбки у всех, кто его видит. Так почему бы не создать экскурсионный маршрут на базе второго троллейбуса?

Читайте также: