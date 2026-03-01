Ключевые моменты:

Реконструкция по ул. Александра Станкова, 15-А в историческом центре Одессы.

Охранная зона ЮНЕСКО расширена в апреле 2024 года.

Кооператив «Потомки» планирует жилой дом с торговыми и офисными помещениями и паркингом.

Планируют реконструкцию с паркингом и магазинами

Руководитель управления государственного архитектурно-строительного контроля Одесского городского совета Александр Авдеев сообщил в своих соцсетях, что строительство планируется за забором по ул. Александра Станкова, 15-А в центре Одессы.

Он добавил, что на этом участке расположено домовладение кооператива «Нащадки», заказавшее технический отчет о реконструкции с повышением высотных параметров для приспособления под жилой дом с торговыми и офисными помещениями плюс паркингом.

16 сентября 2025 года Департамент архитектуры и градостроительства издал градостроительные условия и ограничения для проекта «Реконструкция домовладения без изменения геометрических размеров фундаментов в плане, с изменением высотных отметок, с приспособлением под жилой дом с торгово-офисными помещениями и паркингом». То есть максимальная разрешенная высота – 18,6 метра.

Также департамент по благоустройству предоставил разрешение на временное ограждение, действующее с 26 сентября 2025 года по 26 сентября 2026 года.

Стоит отметить, что в прошлом году Киевский районный суд Одессы в августе 2025 санкционировал обыск на участке, где «Нащадки» планировали возвести сооружение.

В результате полиция зарегистрировала уголовное производство, подозревая кооператив в использовании фальшивых технических паспортов для незаконного захвата городской земли. Суд разрешил осмотр территории и помещений для фиксации доказательств и оценки ущерба.

В сентябре 2025 года суд наложил арест на недвижимость более 1000 м² по этому адресу, прямо запретив любые строительные или демонтажные работы, продажу или отчуждение объекта.

В апреле 2024 года в Одессе расширили границы исторического центра — объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. Зона охватывает территорию между ул. Приморская, Лидерсовским бульваром, Леонтовича, Пантелеймоновской, Старопортофранковской и Балковской. Ул. Александра Станкова входит в эту охранную зону.

ФОТО: Интент/Наталья Довбыш