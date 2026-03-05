Ключевые моменты:

В результате российских обстрелов в Одессе повреждено более тысячи жилых домов, среди них — объекты исторической застройки.

Жители домов-памятников вынуждены сами финансировать ремонт — иногда по 80–100 тысяч гривен с квартиры.

Государственные и муниципальные программы восстановления работают медленно, а оформление помощи сопровождается бюрократическими трудностями.

Если поврежденные исторические здания остаются без ремонта, старый ракушечник быстро разрушается от дождя и мороза.

После российских атак на Одессу значительная часть поврежденных домов до сих пор ждет полноценного восстановления. По официальным данным городской власти, за годы полномасштабной войны в городе повреждено или разрушено более тысячи жилых домов, часть из них — объекты исторической застройки.

Чтобы понять, как на практике происходит восстановление таких зданий, журналисты «Одесской жизни» пообщались с жителями одного из домов в центре города, пострадавшего от обстрела, а также с председателем местного ОСМД Валерием Матковским. По его словам, совладельцы были вынуждены самостоятельно организовать разбор завалов, оплатить вывоз мусора и фактически взять на себя восстановление поврежденной крыши.

Редакция также проанализировала, как работают государственные и международные программы помощи — в частности «єВідновлення» и программу поддержки ОСМД «ВідновиДІМ», которая финансируется при участии ЕС и правительства Украины. Формально они должны покрывать расходы на ремонт крыш, фасадов, инженерных сетей и окон.

Однако опыт жителей показывает, что получить эти средства быстро удается не всегда. Из-за сложных процедур согласования, особенно для домов-памятников, люди иногда вынуждены самостоятельно собирать десятки тысяч гривен с квартиры, чтобы закрыть крышу и спасти старое здание от дальнейшего разрушения.

Спасение за 100 тысяч: когда житель становится строителем

За четыре года полномасштабной войны в результате вражеских обстрелов в Одессе повреждено и разрушено более тысячи жилых домов. Среди них в исторической застройке — немало памятников историко-культурного наследия. Казалось бы, такие здания должны находиться в зоне особого внимания городской власти. Однако, как показывает печальный опыт, рассчитывать на ее поддержку одесситам, которые рискуют остаться без крыши над головой, особенно не приходится.

Восстановление жилых домов в Одессе продолжается, уверяют в горсовете. Для этого привлекаются средства из городского бюджета и в рамках муниципальной программы «Несокрушимая Одесса».

Владельцы разрушенных квартир и домов могут получить компенсацию в рамках государственной программы «єВідновлення» или жилищные сертификаты для приобретения нового жилья. По данным Одесской городской военной администрации, такие выплаты получили более 1300 семей в городе.

В то же время, несмотря на бодрые отчеты, ситуация с восстановлением домов в Одессе не так радужна, как заявляют чиновники. Например, мой хороший знакомый, чья квартира на Черемушках была разрушена после недавнего «прилета», собрал 50 000 гривен и принялся восстанавливать свое жилье самостоятельно. Хотя подал в райадминистрацию все необходимые для получения компенсации документы и фото. Уже давно не секрет, что помощи от власти можно ждать годами. Особенно если поврежденное здание является памятником историко-культурного наследия. Восстановить такие сооружения по упрощенной процедуре стало возможным совсем недавно. И чтобы окончательно не потерять крышу над головой, спасать свой дом жителям приходится самим.

Кто в Одессе отвечает за дом-памятник?

В дом на улице Пироговской, 3 «прилетело» летом прошлого года. Здание относится к памятникам культурного наследия местного значения. Однако заниматься его восстановлением власти не спешили.

— В городе есть программа, которая работает на начальном этапе. Людям компенсируют финансовые расходы на восстановление окон и входных дверей. И это, безусловно, правильно. А вот домом мне приходится заниматься самому, — рассказывает председатель созданного здесь ОСМД, бывший заместитель городского головы по вопросам ЖКХ Валерий Матковский. — Обращать внимание на наш дом начали только под моим, мягко говоря, влиянием — учитывая, что я много лет проработал в этой системе.

После «прилета» разбирать завалы люди вышли самостоятельно. Сами оплачивали вывоз мусора. Правда, помогли жители, которые имели такую возможность. По словам Валерия Дмитриевича, тогда вывезли более 140 так называемых лодок.

— Этим должна была заниматься городская власть. Но никто и пальцем не пошевелил, — подчеркивает Валерий Дмитриевич. — Мы написали официальное письмо в управление культурного наследия горсовета — ноль эмоций. Написали губернатору — тот же результат. Я с ними две недели ругался, пока создали комиссию и приехали посмотреть разрушения. Нужно было официально зарегистрировать наш дом как поврежденный объект.

Ловушка для памятников: почему статус здания мешает восстановлению

Была надежда, что город хотя бы профинансирует работы, связанные с разборкой аварийной части дома. Но и этого сделано не было. Правда, удалось получить разрешение на проведение работ в областном управлении. Согласно закону Украины «Об охране культурного наследия», любые работы на памятниках истории и культуры проводятся только при наличии письменного разрешения соответствующего органа охраны культурного наследия.

Был заказан проект восстановления здания. Заплатить за него совладельцам пришлось 49 000 гривен.

— Мы полностью восстановили четыре парадные, которые остались вообще без крыши. Сносилось все до нуля — появилась новая стропильная конструкция, балки, перекрытия, металлочерепица. Каждая семья скидывалась по 80–100 тысяч гривен, чтобы зимой дом не пострадал от снега и дождя. Спасли часть еще одной парадной. Другая часть сгорела, потому что спасатели приехали через полтора часа. Воды нет, рукава текут через каждый метр — вода брызжет везде, кроме того места, где нужно тушить, — вспоминает Валерий Матковский. — Если в течение лета не принять меры, чтобы эту парадную восстановить — укрепить хотя бы несущие стены, — то я не исключаю, что следующей зимой произойдет дальнейшее обрушение. Этот подъезд «потянет» за собой еще два.

Автономия вопреки системе: насосы, аккумуляторы и видеонаблюдение

Электроснабжение и водоснабжение жители восстановили тоже самостоятельно. Никто им в этом не помогал. У ОСМД своя система жизнеобеспечения. На городские сети и раньше надежды было мало, а в условиях войны — тем более.

— Несколько лет назад мы построили собственную насосную станцию, независимую от города, с запасом в шесть тонн воды. Установили систему бесперебойного питания, — рассказывает Валерий Матковский. — У нас двор — закрытый колодец. Мы поставили аккумуляторы, которые, когда есть свет, заряжаются, а когда света нет — обеспечивают систему видеонаблюдения, доступ в парадные и работу насосной станции. И когда весь город сидит без света, у нас во дворе и в парадных освещение есть круглосуточно. На сегодняшний день вся наша система работает.

Как «ВідновиДІМ» помогает одесскому ОСМД

Совладельцы попытались принять участие в государственной программе «ВідновиДІМ», которая должна помогать ОСМД в восстановлении поврежденных домов. Финансируется она за счет средств ЕС и правительства Украины.

Финансирование предоставляется на расходы, связанные с выполнением следующих видов работ:

замена или ремонт поврежденных оконных блоков, балконных и наружных дверей;

ремонт повреждений фасадов здания;

ремонт повреждений кровли;

ремонт поврежденного оборудования крышных котельных и инженерных сетей.

Полученные средства могут быть использованы как для выполнения строительных работ, так и для приобретения материалов и оборудования.

— Но оказалось, что воспользоваться этой программой очень проблематично, — объясняет Валерий Матковский. — Документы, которые мы отправили, дважды «отфутболили» по явно надуманным причинам. Провели три видеоконференции. Последний разговор получился довольно жестким. Пока переговоры отложили.

«ВідновиДІМ» или «ОтфутбольДІМ»: где застряли государственные деньги

В итоге одесситы выяснили, что получить финансовую помощь от государства менее реально, чем строительные материалы от общественной организации.

— Спасибо общественной организации «Десятое апреля» — сначала привезли нам шесть фур стройматериалов. Потом их представители приезжали еще дважды и контролировали, чтобы все использовалось по назначению, — вспоминает Валерий Матковский. — Поэтому недавно прислали еще шесть машин. Сейчас погода наладилась, и строители продолжили работы на пятой парадной.

При этом ОСМД снова начинает готовить документы для получения помощи по программе «ВідновиДІМ».

— Наш дом состоит из 12 парадных. На многих повреждена крыша. Побитая металлочерепица и шифер во время дождей протекают. Во время ливня прошлой осенью, когда погибли люди, вода залила все с четвертого по первый этаж. Например, у меня в парадной на первом этаже стояло семь сантиметров воды, — вспоминает председатель ОСМД. — Поэтому сегодня мы пытаемся получить средства, чтобы люди могли хотя бы что-то сделать с потолками. Окна мы уже установили, но квартиры повреждены, и довольно серьезно.

Равнодушие власти и мокнущий ракушечник

Восстановлением домов должны заниматься не их жители, убежден Валерий Матковский. Это обязанность либо районной администрации, либо управления жилищно-коммунального хозяйства.

— Я понимаю, что сегодня это непросто — разрушений очень много. Если не каждый день, то через день кому-то «прилетает». И думаю, что с подобными проблемами сталкиваются жители многих домов, — говорит Валерий Дмитриевич. — Вот на углу Прохоровской дом стоит открытый — никто ничего не делает. А это беда, особенно для старых зданий из ракушечника. Снег, дождь — камень набирает влагу и начинает разрушаться. И, к сожалению, власть не то что не понимает этого — ей просто все равно. Поэтому нерешенные проблемы будут накапливаться, как снежный ком.

Таким образом, сегодня спасение домов-памятников истории и архитектуры в Одессе почти полностью зависит от инициативы и финансовых возможностей их совладельцев. Впрочем, похоже, так же, как и восстановление разрушенных квартир в «хрущевках». Вопрос только в том, смогут ли все жители «скинуться» по 50–100 тысяч гривен.

