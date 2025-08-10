Ключевые моменты:

В Одессе тупик Леваневского переименовали в переулок Толвинского.

Сигизмунд Леваневский — известный советский летчик, Герой СССР, участник спасения челюскинцев, пропавший при полете через Северный полюс.

Николай Толвинский — архитектор польского происхождения, автор многих знаковых зданий Одессы, включая корпуса университета и Куяльницкий курорт.

Оба были выходцами из польских дворянских семей, но оставили разный след в истории города.

Леваневский — легендарный летчик, герой и… стукач

Сигизмунд Александрович Леваневский — 1902-го года рождения, советский лётчик, совершивший несколько дальних перелётов в 1930-х годах, участник операции по спасению экспедиции парохода «Челюскин» в 1934 году, один из семерых первых Героев Советского Союза (20.04.1934). В годы Гражданской войны был с большевиками, в 1925-м окончил Севастопольскую школу морской авиации и стал военно-морским лётчиком. В 1931—1932 годах — начальник лётно-учебной части Всеукраинской школы лётчиков в Полтаве.

В апреле 1934 года участвовал в операции по эвакуации экипажа и пассажиров затонувшего во льдах парохода «Челюскин». Был командирован в США для закупки двух самолётов марки Consolidated Fleetster, лучше, чем советские, подготовленных к работе в полярных широтах.

По причине аварии самолёта Fleetster, вызванной обледенением, в ледовый лагерь челюскинцев Леваневский не летал. Через несколько дней, рискуя жизнью, он на самолёте У-2 (это биплан с открытой кабиной, известный в народе как «кукурузник») с частично неисправным мотором доставил из Уэлена в бухту Лаврентия (это Крайний Север, как говорится, у черта на куличках) хирурга, который сделал там неотложную операцию по поводу острого аппендицита одному их «челюскинцев».

Здесь, кстати,чуть отвлекусь, и расскажу о почти (да не совсем!) аналогичной ситуации. Это случилось через 37 лет, в 1961-м, на советской антарктической станции. 27-летний хирург Рогозов был там единственным медиком, и у него начался острый аппендицит.

Погодные условия — не для авиации, да и связь пропала. Дилемма: или перитонит и гарантированная гибель, или… И он сделал операцию сам себе! Под местным наркозом, глядя в зеркало, которое держал метеоролог. Инструменты подавал механик. Оперировал 2 часа, несколько раз отключался.

Для сравнения: в 1988 году в Херсонской областной больнице бригада из двух великолепных хирургов сделали аппендоэктомию автору этих строк. Кстати, один из них — Александр Близнюк — выпускник Одесского мединститута. Операция длилась почти …2 часа. А Рогозов тогда, в 1961-м, после «самообслуживания» выжил!

Но вернемся же к Леваневскому. В августе 1935 года самолёт АНТ-25 (конструктор — А. Н. Туполев) с экипажем под командованием Леваневского предпринял попытку совершить беспосадочный перелёт по маршруту Москва — Северный полюс — Сан-Франциско, о чём было торжественно объявлено заранее (успели даже выпустить памятную почтовую марку).

Однако после преодоления около 2000 км из двигателя потекло масло, которое стало затекать в кабину пилота. Самолёт вернулся и сел на аэродроме под Новгородом, причём при посадке он загорелся. Экипаж с огромным трудом потушил самолёт.

Причина вытекания: масла в бак налили слишком много, оно начало пениться, а его излишки — просачиваться в кабину. На совещании у Сталина Леваневский в присутствии Туполева заявил, что Туполев вредитель и сознательно делает плохие самолёты.

Не буду утверждать, что «благодаря» именно Леваневскому, но в 1937-м Туполев за «вредительство и шпионаж» был посажен. Сидел в «шарашке» — конструкторском бюро под надзором НКВД. Срок до 1941 года он «мотал» с такими великими конструкторами как Королев, Глушко, Петляков. Туполев потом стал трижды Героем соцтруда.

В августе — сентябре 1936 года Леваневский с Левченко совершили полёт из Лос-Анджелеса в москву на поплавковом пассажирском 1-моторном самолёте «Вaлти» американского авиаконструктора Джерарда Валти. Маршрут проходил с посадками в Сиэтле, на Аляске, с несколькими посадками в СССР.

12 августа 1937 года 4-моторный самолёт ДБ-А с экипажем из шести человек под командованием Леваневского начал полёт из москвы через Северный полюс в Фэрбанкс (Аляска, США). Это была одна из первых машин этого проекта, фактически экспериментальная.

Радиосвязь с самолётом прервалась 13 августа после пролёта над Северным полюсом. Леваневский сообщал об отказе крайнего правого двигателя и о плохих метеоусловиях («Отказал правый крайний из-за маслосистемы. Идём на трёх, тяжело. Идём в сплошных облаках»).

Это и был тупик…Больше о судьбе самолёта и экипажа достоверно ничего не известно. Остается лишь добавить, что после «допросов с пристрастием» в признательных показаниях чекистам арестованного в 1937 году авиаконструктора Туполева, помимо прочего, содержится утверждение, что он «срывал перелёт Леваневского через полюс»…

Времена были такие. Как-то, изучая «Белую книгу Херсонской области», я узнал о судьбе одного сельского «ни разу не грамотного» пастуха. Кто-то в 1937-м настучал на него, приехали чекисты с обыском и выяснили, что он — шпион. Не японский, не немецкий, не английский, а… латинский. Да, на чердаке его халупы раскопали наполовину погрызенный крысами дореволюционного издания русско-латинский словарь…

Архитектор Толвинский подарил Одессе здание университета и другие памятник архитектуры

В Одессе тупик Леваневского сейчас превратился в переулок Толвинского. Что интересно, и тот, и другой — из польских дворянских семей. Николай Толвинский (1857-1924) родом из Варшавы. Окончил там Художественное училище, поступил в Императорскую академию художеств в Петербурге.

По окончании обучения Толвинский получил должность младшего архитектора Херсона. В 1889 году переехал работать в Одессу. Некоторое время находился на городской службе, исполняя обязанности архитектора городской управы и Одесского окружного суда. Затем — архитектор Императорского Новороссийского (Одесса) университета, руководил строительством новых корпусов университета.

Вообще, стОит лишь взглянуть на обширный список созданных им в Одессе зданий, каждое из которых — явление, и начинаешь удивляться: как же это намного раньше среди одесских топонимов не звучало имя Толвинского?! И вообще, что это за уровень — «аж» целый переулок?! Человек же ж оставил ТАКОЙ след в Одессе!

Приведу лишь несколько позиций:

Здание физико-химического факультета Новороссийского (Одесского) университета, улица Пастера, 27 (1897—1899);

Библиотека ОНУ, Преображенская улица, 24 (1900—1902);

Астрономическая обсерватория (1890-1895);

Городское девичье училище, Старопортофранковская улица, 32 (1890—1891);

Комплекс зданий Куяльницкого курорта (1890—1892);

Здание музея анатомии человека, Валиховский переулок, 3а (1892).

Но ведь начинал творить Николай Толвинский в моем родном Херсоне! И я очень хочу, чтобы читатели увидели построенное им здание публичной городской библиотеки, которое с годами стало Херсонским городским ЗАГСом.

Именно там без года полвека назад мы с моей Елизаветой расписались под обязательством любить друг друга. Пока что получается…

Валерий БОЯНЖУ, Херсон — Одесса