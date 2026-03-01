Ключевые моменты:

25-летний знакомый силой затащил 16-летнюю школьницу в машину, отвез в чужой дом и несколько часов удерживал её там, совершив изнасилование под угрозой расправы.

Во время следственных действий задержанный оказал яростное сопротивление, ранив полицейского канцелярскими принадлежностями.

Правоохранители проверяют причастность еще двоих мужчин, которые находились в доме в момент преступления.

Подробности изнасилования несовершеннолетней в Татарбунарах

Трагедия произошла в Татарбунарах Белгород-Днестровского района 28 февраля. О том, что девушку удерживают против воли, в полицию сообщила её подруга. Оперативники установили, что 25-летний знакомый пострадавшей девушки на улице силой затащил ее в автомобиль, отвез в дом знакомого, где незаконно удерживал в течение нескольких часов и, угрожая физической расправой, изнасиловал.

После того как полиция вышла на след и задержала фигуранта, события приняли еще более радикальный оборот. В соцсетях сообщают, что в отделении полиции задержанный пытался порезать себе шею карандашом, а затем канцелярскими ножницами ранил руку сотруднику полиции.

Полиция Одесской области уже готовит подозрение по трем статьям Уголовного кодекса Украины. Задержанному инкриминируют незаконное лишение свободы (ст. 146), изнасилование несовершеннолетней (ст. 152) и нападение на работника правоохранительных органов (ст. 345). Если вина будет доказана, мужчине грозит до 12 лет тюремного заключения.

Сейчас следователи выясняют роль двоих приятелей задержанного, которые присутствовали в доме — не исключено, что количество подозреваемых в деле увеличится.

