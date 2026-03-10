Ключевые моменты:

На трассе Одесса — Измаил продолжается активный ямочный ремонт, часть повреждений уже устранена;

Самый сложный участок — между Татарбунарами и поворотом на Болград возле Холмского, где снято дорожное покрытие;

Во время воздушной тревоги движение по мосту в Маяках могут останавливать, что вызывает дополнительные задержки.

Какое состояние трассы Одесса — Измаил после зимы

После зимнего периода некоторые автодороги в Одесской области превратились для водителей в настоящую полосу препятствий. С наступлением тепла на наиболее загруженных магистралях начали оперативно устранять повреждения покрытия. В частности, ямочный ремонт активно продолжается на трассе Одесса — Измаил, которую водители часто называют Ренийской.

Одесситка Татьяна рассказала, что 8 марта ехала по этой дороге из Кучургана через Маяки в Измаил.

По её словам, на отдельных участках трассы было много мелких ям, из-за которых водителям приходилось маневрировать на дороге.

— Мы видели ремонтные бригады. На нескольких участках дорожники уже сняли старое покрытие — грейдером подготовили дорогу к ремонту. Таких мест было примерно десять-двадцать, — рассказывает она.

Когда водители возвращались обратно, часть ям уже успели залатать. Поэтому многие места, где раньше были выбоины, постепенно приводят в порядок.

Где самый плохой участок дороги

По словам водительницы, наиболее сложным сейчас остаётся участок между Татарбунарами и селом Холмское, возле поворота на Болград.

Здесь дорожники сняли старое покрытие, поэтому ехать приходится по неровной поверхности.

— Дорога там сейчас довольно жёсткая — пришлось буквально подпрыгивать на машине. Думаю, ремонт на этом участке продлится ещё около недели, — предполагает Татьяна.

В то же время на других участках трассы ситуация значительно лучше. В частности, под Измаилом и возле Паланки дорожное покрытие находится в нормальном состоянии.

Почему водители могут задерживаться в дороге

Водители также обращают внимание на новые обстоятельства, которые могут влиять на время поездки.

В частности, во время воздушной тревоги движение по мосту в Маяках временно останавливают. Вероятно, такие меры усилили после недавних обстрелов.

— Мост в Маяках и так узкий, поэтому там всегда бывают пробки. Но в этот раз движение полностью остановили. Мимо нас проехали несколько машин с мобильными подразделениями ПВО, и мы ждали примерно сорок минут, — рассказывает водительница.

По её словам, на самом мосту также провели небольшой ремонт — несколько повреждённых мест залатали асфальтом.

Как теперь работает транзит через Паланку

Ещё одно нововведение касается транзита через участок границы с Молдовой на пункте пропуска «Паланка — Маяки — Удобное».

Теперь инспекторы сканируют номерные знаки автомобилей мобильными устройствами, и бумажные талоны больше не используют. Это значительно ускоряет прохождение контроля для легковых автомобилей.

Однако пассажирские маршрутки останавливают: всех пассажиров просят выйти из транспорта и регистрируют отдельно для пересечения этого участка границы.

Сколько длится поездка Одесса — Измаил

По словам Татьяны, дорога от Маяков до Измаила заняла примерно пять часов.

В это время вошли задержка из-за воздушной тревоги, а также короткая проверка на границе возле Старокозачьего, где инспектор осматривал багажник автомобиля.

При этом водительница почти не делала длительных остановок в пути.

В целом она отмечает, что доехать по трассе до Измаила можно относительно спокойно, а после завершения ремонта ситуация должна ещё улучшиться.

— Думаю, что примерно через неделю все повреждения отремонтируют — и дорога станет значительно лучше, — подытожила она.

Ранее мы сообщали, что на трассах Одесской области начали заделывать ямы после зимы.

