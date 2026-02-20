Масленичные угощения

Ключевые моменты:

  • В воскресенье, 22 февраля, в торговом комплексе «Пассаж» на Дерибасовской в Одессе стартует этнофестиваль «Масниця на Дерибасівській».
  • В программе – выступление духового оркестра, народные песни и веснянки.
  • Гостей ждут традиционные казацкие обряды, тематические фотозоны, мастер-классы, конкурсы и масленичные угощения.
  • Мероприятие пройдет при поддержке городских властей в рамках проекта ODESA ID и рассчитано на семейную аудиторию.

Масленица – это древний народный праздник, символизирующий приход весны, обновление природы и прощание с зимой, напоминают в пресс-службе мэрии города.

В программе мероприятия:

  • выступление духового оркестра и вокалистов Одесского муниципального музыкального театра им. народного артиста Украины А. Салика;
  • обрядовые мероприятия от Культурно-просветительского центра «Казак-центр» музея истории развития украинского казачества;
  • народные песни и веснянки.

«Вас ждет теплая атмосфера семейного праздника с народной музыкой, фотозонами, угощениями, мастер-классами, конкурсами и традиционными обрядами… Приглашаем провести этот день ярко, вкусно и по-украински!» – призывают организаторы.

Этнофестиваль на Дерибасовской, афиша

Фестиваль пройдет в рамках проекта ODESA ID при поддержке Одесского городского совета и областной военной администрации.

Организаторы – Одесский городской музыкальный театр им. А. Салика и Культурно-просветительский центр «Казак-центр» музея истории развития украинского казачества.

  • Где: ТК «Пассаж» (ул. Дерибасовская).
  • Когда: 22 февраля, начало в 14:00.

Статья по теме: Почему Масница, а не Масленица: кто такой Колодий и зачем «волочили колодку».

