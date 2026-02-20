Ключевые моменты:
- В воскресенье, 22 февраля, в торговом комплексе «Пассаж» на Дерибасовской в Одессе стартует этнофестиваль «Масниця на Дерибасівській».
- В программе – выступление духового оркестра, народные песни и веснянки.
- Гостей ждут традиционные казацкие обряды, тематические фотозоны, мастер-классы, конкурсы и масленичные угощения.
- Мероприятие пройдет при поддержке городских властей в рамках проекта ODESA ID и рассчитано на семейную аудиторию.
Масленица – это древний народный праздник, символизирующий приход весны, обновление природы и прощание с зимой, напоминают в пресс-службе мэрии города.
В программе мероприятия:
- выступление духового оркестра и вокалистов Одесского муниципального музыкального театра им. народного артиста Украины А. Салика;
- обрядовые мероприятия от Культурно-просветительского центра «Казак-центр» музея истории развития украинского казачества;
- народные песни и веснянки.
«Вас ждет теплая атмосфера семейного праздника с народной музыкой, фотозонами, угощениями, мастер-классами, конкурсами и традиционными обрядами… Приглашаем провести этот день ярко, вкусно и по-украински!» – призывают организаторы.
Фестиваль пройдет в рамках проекта ODESA ID при поддержке Одесского городского совета и областной военной администрации.
Организаторы – Одесский городской музыкальный театр им. А. Салика и Культурно-просветительский центр «Казак-центр» музея истории развития украинского казачества.
- Где: ТК «Пассаж» (ул. Дерибасовская).
- Когда: 22 февраля, начало в 14:00.
