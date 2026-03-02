Ключевые моменты:

  • Речь идет о внедрении технологии солярисов — системы искусственных испарительных бассейнов.
  • Такой метод в мире заменяет классическую шахтную и карьерную добычу соли.
  • Куяльник рассматривают как одну из наиболее подходящих площадок для этой модели.
  • Проект начнут с пилотных бассейнов, которые могут стать также научной и туристической локацией.

Материал основан на позиции инициаторов проекта, озвученной директором ООО «Черноморский солезавод» Андреем Россом. Редакция приводит его аргументы в виде прямых цитат, поскольку проект находится на стадии концепции и требует дальнейших экспертных и экологических оценок.

Это не завод: как работает технология, которую предлагают для Куяльника

Идея использования Куяльницкого лимана для соледобычи обсуждается давно, однако сейчас предлагается принципиально иной формат — не промышленный завод и не классический промысел, а система так называемых солярисов.

Директор ООО «Черноморский солезавод» Андрей Росс
Директор ООО «Черноморский солезавод» Андрей Росс

Это специально созданные бассейны, в которых морская или лиманная вода испаряется естественным путем, образуя кристаллы соли. Такая технология считается более щадящей для окружающей среды и все шире применяется в мире.

— На Всемирном форуме соли я познакомился с представителем швейцарской компании, которая по всему миру разрабатывает именно такие соляные бассейны, — рассказывает Андрей Росс. — Сейчас мировая тенденция — закрывать шахты, карьеры и переходить на такой способ добычи соли. Точнее — её выращивания.

По словам инициаторов, исследования украинских месторождений показали, что именно Куяльницкий лиман имеет оптимальные природные условия для такого формата.

— Швейцарские специалисты исследовали соли Тузлы, Куяльницкого лимана, Западной Украины. И пришли к выводу, что именно Куяльник — оптимальное место для добычи соли в нашей стране в условиях нынешней ситуации.

Ключевая идея проекта — совместить хозяйственное использование ресурса с регулированием природных процессов лимана, где из-за испарения вода ежегодно оставляет все больше соли.

— Мы считали, что изымая соль из Куяльника, можно поддерживать экологическую ситуацию лимана на необходимом уровне… Новые же технологии позволят экологическую ситуацию улучшить.

Уборка излишков соли на Куяльницком лимане
Уборка излишков соли на Куяльницком лимане

В случае реализации система может обеспечивать значительные объемы продукции.

— Используя их, можно будет выращивать и изымать до 300 000 тонн соли в год, — отмечает Андрей Росс.

Сейчас проект находится на стадии подготовки к проектированию и согласованиям. Параллельно планируется создать пилотные бассейны — как испытательную площадку для технологии.

— Нужна дорожная карта: как организовать эти разработки законным путем.

В перспективе такие объекты могут выполнять не только производственную, но и научную и туристическую функцию.

Ранее мы писали, что на Куяльнике планируют добывать половину всей соли Украины.

Читайте также, как новый солезавод под Одессой поможет и людям, и Куяльнику.

