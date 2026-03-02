Ключевые моменты:

Речь идет о внедрении технологии солярисов — системы искусственных испарительных бассейнов.

Такой метод в мире заменяет классическую шахтную и карьерную добычу соли.

Куяльник рассматривают как одну из наиболее подходящих площадок для этой модели.

Проект начнут с пилотных бассейнов, которые могут стать также научной и туристической локацией.

Материал основан на позиции инициаторов проекта, озвученной директором ООО «Черноморский солезавод» Андреем Россом. Редакция приводит его аргументы в виде прямых цитат, поскольку проект находится на стадии концепции и требует дальнейших экспертных и экологических оценок.

Это не завод: как работает технология, которую предлагают для Куяльника

Идея использования Куяльницкого лимана для соледобычи обсуждается давно, однако сейчас предлагается принципиально иной формат — не промышленный завод и не классический промысел, а система так называемых солярисов.

Это специально созданные бассейны, в которых морская или лиманная вода испаряется естественным путем, образуя кристаллы соли. Такая технология считается более щадящей для окружающей среды и все шире применяется в мире.

— На Всемирном форуме соли я познакомился с представителем швейцарской компании, которая по всему миру разрабатывает именно такие соляные бассейны, — рассказывает Андрей Росс. — Сейчас мировая тенденция — закрывать шахты, карьеры и переходить на такой способ добычи соли. Точнее — её выращивания.

По словам инициаторов, исследования украинских месторождений показали, что именно Куяльницкий лиман имеет оптимальные природные условия для такого формата.

— Швейцарские специалисты исследовали соли Тузлы, Куяльницкого лимана, Западной Украины. И пришли к выводу, что именно Куяльник — оптимальное место для добычи соли в нашей стране в условиях нынешней ситуации.

Ключевая идея проекта — совместить хозяйственное использование ресурса с регулированием природных процессов лимана, где из-за испарения вода ежегодно оставляет все больше соли.

— Мы считали, что изымая соль из Куяльника, можно поддерживать экологическую ситуацию лимана на необходимом уровне… Новые же технологии позволят экологическую ситуацию улучшить.

В случае реализации система может обеспечивать значительные объемы продукции.

— Используя их, можно будет выращивать и изымать до 300 000 тонн соли в год, — отмечает Андрей Росс.

Сейчас проект находится на стадии подготовки к проектированию и согласованиям. Параллельно планируется создать пилотные бассейны — как испытательную площадку для технологии.

— Нужна дорожная карта: как организовать эти разработки законным путем.

В перспективе такие объекты могут выполнять не только производственную, но и научную и туристическую функцию.

Ранее мы писали, что на Куяльнике планируют добывать половину всей соли Украины.

Читайте также, как новый солезавод под Одессой поможет и людям, и Куяльнику.