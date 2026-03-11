Ключевые моменты:

На Одесщине стартовал сезон дунайской сельди («дунайки»).

Дунайка живет в Черном море, а весной нерестится в Дунае против течения.

Отлов происходит с конца марта, пик в апреле-мае.

Проблемы рыболовов: нужны два разрешения, получение затягивается на месяцы.

Весенняя традиция Дуная

В городах Килия и Вилково на Дунае каждую весну наступает особое время. Рыбаки внимательно смотрят на воду и спрашивают друг друга: «Ну что, пошла дунайка?».

Стоит отметить, что дунайская селедка, или, как ласково называют местные, «дунайка», большую часть жизни проводит в Черном море. Тем не менее, весной поднимается на нерест в реку Дунай – иногда на сотни километров против течения. И наконец-то наступил активный период отлова этой вкусной рыбы в регионе.

Добавим, что в XIX веке дунайку массово вылавливали в дельте Дуная, солили в бочках и отправляли в порты Одесса и Галац. К слову, такая деятельность кормила целые семьи.

В общем, основной отлов длится несколько недель весной – с конца марта, а пик в апреле-мае. Рыбаки говорят, дунайка реагирует на температуру и мутность воды. Соответственно, если вода становится холоднее или мутнеет, косяки рыб задерживаются или изменяют путь. Свежая рыба имеет яркий серебристый блеск, поэтому ее называют “серебро Дуная”.

К слову, у рыбаков есть особая примета: первую дунайку сезона ловят к восходу солнца, тогда и сезон будет щедрым.

Сообщается, что в настоящее время килограмм рыбы стоит 400 гривен. К слову, этот сезон задержался из-за поздних лимитов на добычу водных ресурсов. Ведь около 90% улова осуществляется в пределах Дунайского биосферного заповедника. Сегодня рыбаки получили все необходимые документы для расширения территории рыбалки.

Напомним, рыбаки вынуждены получать два отдельных разрешения: одно от Госрыбагентства, покрывающего лишь 20% возможного отлова, а другое – от Государственной экологической инспекции для работы в зоне природно-заповедного фонда. Процесс получения этих документов затягивается на месяцы, что делает невозможным эффективное ведение рыболовного бизнеса.

