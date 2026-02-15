Ключевые моменты:
- В Одессе началась омолаживающая и формирующая обрезка плакучих деревьев, в центре внимания – софоры у Оперного театра.
- «Плакучая» форма кроны софор, а также привитых форм тутовых и ясеней, поддерживается искусственно озеленителями.
- В 2026 году планируется обработать 470 деревьев плакучей формы по всему городу.
Как рассказали в пресс-службе одесской мэрии, софоры, украшающие Театральную площадь, были высажены 25 сентября 1895 года. В 2026 году этим деревьям исполнится 131 год. Из-за своего почтенного возраста и уникальности они имеют статус государственных ботанических памятников природы местного значения.
Специалисты поясняют: плакучая форма кроны для софоры японской не является природной – ее создают и поддерживают искусственно озеленители. Поэтому традиционно в конце зимы озеленители КП «Горзелентрест» начинают работы по омолаживающей подрезке софор по всему городу.
Также формирующая обрезка будет проведена для привитых плакучих форм деревьев: тутовых и ясеней.
Всего в этом году планируется провести формирующую обрезку 470 деревьев плакучей формы, растущих в парках и скверах города.
Читайте также: На Одесчине снова готовятся выбирать Царя: кто такой Трифон Зарезан?