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От Рыбной до Пантелеймоновской: как 115 лет назад получила название одна из самых известных улиц Одессы

От Рыбной до Пантелеймоновской: как 115 лет назад получила название одна из самых известных улиц Одессы

28 февраля 1909 года в «Известиях Одесской городской думы» появилось сообщение о переименовании Ново-Рыбной улицы в Пантелеймоновскую. Идея эта принадлежала градоначальнику Одессы Ивану Толмачеву.

Было время, когда улица Пантелеймоновская в Одессе считалась едва ли не задворками города. Хотя трудно назвать окраинной улицу, где располагалось все, что нужно для цивилизованной жизни — и церковь, и полицейский участок, и магазины. Первоначально, с 1817 года, улица носила название Рыбные ряды. Это название получили дома с четными номерами, нечетная же сторона называлась Новорыбные ряды. 

В 1832 году улица проходит от Старопортофранковской до Ришельевской и независимо от сторон называется Рыбная. Позже ее продлили до Нового толчка и переименовали в Ново-Рыбную. А через 10 лет здесь была построена церковь Афонского Пантелеймоновского подворья.

В то время Рыбная улица полностью оправдывала свое название — распространяя специфический запах, здесь шумно и весело торговали рыбные лавки. Однако статус европейского центра не позволял Одессе быть похожей на вульгарный базар, поэтому вскоре скандальные рыбные ряды сменил специализированный гастроном купца Дубинина.

Рядом с рыбными рядами от Пушкинской до Старопортофранковской шла оживленная торговля фруктами и ягодами, а рядом располагались лавки «колониальных» товаров. Там, где сейчас находится оружейный магазин, возвышалось здание Александровского полицейского участка. А на Пантелеймоновской, 3, где красуется здание театра музкомедии, находилось заведение извозного промысла. Владелец был человеком оборотистым, поэтому торговал еще «сопутствующими товарами» — овсом, сеном и колесной мазью. Позже на этом месте открылась фабрика по производству папиросной бумаги и гильз. 

В советское время улица носила имя Макара Чижикова, а ее историческое название вернули только в 1995 году.  

Источники: grad.ua, odessa.fish

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Petro
Petro
1 день назад

А кто такой был Макар Чижиков?

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Ирина Сорокина
Ирина Сорокина
20 часов назад
Ответить на  Petro

Макар Чижиков был участником гражданской войны и военным комендантом Очакова, а также председательствовал в очаковской чрезвычайке.

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