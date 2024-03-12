Экскурсии по Одессе: новые акценты, старые мифы и история, которая не лежит на поверхности (видео, фото)

Посетители экскурсий — кто они?

Российская агрессия, деколонизация — все это меняет содержание традиционных познавательных прогулок по городу. Экскурсовод Виолетта Дидук, с которой мы прошлись по одесским улицам, рассказывает:

— Изменился запрос. Люди хотят больше истории, которая не лежит на поверхности. Не про Ланжерона, Дерибаса… Это все уже нам известно. Даже на стандартном маршруте можно и показывать современность, и делать исторические параллели. Например, возле «Пассажа» можно рассказать о событиях 2 мая 2014 года, с чего они начинались. Это информация, которую даже не все земляки знают.

Раны Одессы — скрывать или показывать?

Конечно, полномасштабное вторжение внесло свои коррективы. На устойчивый экскурсионный текст наслаиваются новые смыслы и акценты. Точка сбора многих экскурсий — Соборная площадь. После трагедии, которая произошла летом 2023, среди гидов обсуждалось — надо ли менять локацию для старта и первого знакомства с городом.

— Многие из организаторов спрашивали, может мы поменяем локацию, ведь будет «такой негатив сразу», — говорит Виолетта, — Я отказалась менять точку сбора. Наоборот, на каждой экскурсии я показываю фотографии, что было и что есть сейчас. Показываем Екатерининскую площадь — ее эволюцию и что там сегодня мемориал, который никто не приказывал делать, но так оно произошло. Разрушенная гостиница «Одесса», наша пустая пока что Потемкинская лестница…»

Одесса — «на чиле»?

Также в Одессу едут иностранцы: от журналистов и волонтеров — до любителей «экстрима» — для последних побывать в стране, в которой идет война, это своего рода «сафари». Обязательной локацией для посещения с недавних пор стал «Музей украинского сопротивления» — экспозиция расположилась в экскурсионном агентстве «Тудой-сюдой», гиды которого после 24 февраля стали активно волонтерить и помогать армии.

Среди экспонатов — обломки ракет и «шахедов», вещи и снаряжение российских оккупантов, разбитые дорожные знаки с мест боев на Херсонщине и многие другие артефакты войны.

— Всех иностранцев я просто обязательно веду именно сюда, потому что они видят немножко такую Одессу на чили, я им показываю, что несмотря на это все мы знаем, что происходит, мы, как можем, помогаем, и постоянно находимся в контексте войны, — объясняет Виолетта Дидух.

Ожидания — реальность: как экскурсоводы ломают шаблонное восприятие Одессы

Одна из самых популярных туристических «развлечений» — легенда о бандитской Одессе. Спрос хоть и уменьшился, но не значительно — рассказывает Виолетта Дидук. На тематических экскурсиях женщина раскрывает другую сторону «бандитской романтики» — рассказывает о ее реальных последствиях:

— Например, о том же Мишке Япончике: это же такое же условное ЧВК начала XX века. И мы можем посмотреть историю этого ЧВК, что произошло с этим условным героем, что не могут бандиты идти в армию, не могут бандиты сотрудничать с властью. И очень интересно проводить такие параллели. Или другой пример: Сонька Золотая Ручка, она не просто «где-то там колечком наступала и что-то там воровала.» Можно показать, что эта женщина потом была заключена в страшной тюрьме на острове Сахалин, что есть вторая сторона медали этих всех «прикольных» историй».

В итоге, если погрузиться глубже, Одесса может удивить — уверена Виолетта:

— Очень часто люди приезжают и ожидают что-то типа «Привоз, Дерибасовская, украли кошелек» … Это все, что они ожидают от Одессы. После экскурсии мысли меняются. Наша история намного глубже, чем считается. Глубокая, многогранная, интересная и неизведанная до конца.