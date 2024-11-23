Голодомор: советский коммунист написал книгу — как отбирал зерно

Недавно Парламентская асамблея Совета Европы единогласно признала Голодомор 1932-1933 годов в Украине геноцидом украинского народа. Это первое. Второе: прошу читателей зайти по ссылке.

Там вы найдете материал «Скандал с травлей за внешность Гасиджак — суд вынес решение по делу» (Леся Гасиджак — директор Национального музея Голодомора). Кстати, интересно было бы узнать ваше мнение по этому поводу, уважаемые читатели.

А вот третью историю я вам сейчас подробней расскажу, она насколько малоизвестная, настолько и показательная.

Отбирал зерно, а потом рассказал правду

Жил когда-то родившийся в 1905 году в Екатеринославской губернии (ныне Днепропетровщина) Виктор Андреевич Кравченко. В 1929 году вступил в коммунистическую партию. Хоть по образованию был металлургом (в институте учился вместе с Ильичем — который Брежнев и даже дружил с ним), в последующие годы занялся хлебом: в числе других активистов изымал его у украинских сельчан.

После начала Второй мировой «проверенный товарищ», как пел Высоцкий, попал в состав советской закупочной комиссии, которая отправилась в США. И вдруг он там исчез.

Оказалось — «показал свое истинное лицо» и попросил политического убежища. Получил его. Вскоре там вышла его книга «Я выбираю свободу». В ней автор, будучи фактически «инсайдером» в системе организации Голодомора, в системе проведения коллективизации, т.е. в системе советского государственного террора, с такими подробностями, от первого лица, с реальным фактажом описал все те ужасы, которые он наблюдал, причем не как зритель, а как «винтик» в машине смерти, что весь цивилизованный мир просто ахнул.

Истерика коммунистов

Книга Кравченко имела феноменальный успех, её перевели на два с лишним десятка языков. Разумеется, и кремлевские деятели очень интересовались книгой и ее общественным резонансом. Книгу Кравченко стали переводить для советского руководства сразу после выхода. Причем, несколько переводчиков – но не только для оперативности: чтобы каждый из них не имел о ней целостного представления!

Когда книгу опубликовали во Франции, тамошняя компартия была в составе правительства. И коммунистическая пресса «вызверилась» со всей силой «пролетарского гнева». Французские «комми» нарекли Кравченко предателем (он бежал во время войны), и вообще, мол, такая маргинальная личность не смогла бы сама написать книгу.

После того, как французская прокоммунистическая газета «Les Lettres françaises», редактируемая Луи Арагоном, обвинила его во лжи, Кравченко подал на эту газету иск о клевете. Для справки: Луи Арагон — деятель Французской компартии, лауреат Международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами». Его «Страстная неделя» стала 132-м томом редчайшего и дефицитнейшего в годы СССР 200-томного издания (1967-1977гг) — это «Библиотека Всемирной литературы».

Суд столетия

Продолжительный судебный процесс, проходивший в 1949 году в Париже, был назван «процессом столетия» из-за своего масштаба. На процессе давали показания сотни свидетелей: со стороны Кравченко выступали свидетели, пережившие Голодомор и ГУЛаг, а со стороны коммунистов такие знаменитости, как Фредерик Жолио-Кюри — крупный ученый-физик и Жан-Поль Сартр — известный философ и писатель — драматург, кстати, быстренько сотворивший пьесу, где Кравченко оказался агентом ЦРУ.

А еще — Хьюлетт Джонсон — настоятель Кентерберийского (Великобритания) собора. Это отдельная история. Он рассказал, что многократно бывал в СССР, виделся со Сталиным (прекрасный человек!). В один из визитов он самолетом летел в глубинку, услышал какие-то неприличные звуки, издаваемые мотором (по первому диплому он инженер), проинформировал экипаж и аэроплан благополучно сел на вынужденную.

Пока шел ремонт, колхозники пригласили иноземца на вечер художественной самодеятельности. Пионеры пели английские песни на английском! Это не инсценировка, восхищался наивный англичанин этим типичо советским «а вот и фортепиано случайно в кустах».

Чтобы опорочить Кравченко, советские власти даже привезли во Францию нескольких(!) его жен, которых он никогда не видел, и сослуживцев, чтобы они дали показания против него.

Справедливость победила

Однако Кравченко выиграл этот процесс благодаря показаниям многочисленных свидетелей из числа беженцев из СССР. Безусловно, процесс нанес ещё больший урон усилиям советской пропаганды скрыть ужасы Голодомора и лагерной системы, чем сама книга Кравченко. А он через некоторое время написал вторую книгу — «Я выбираю справедливость», о ходе судебного процесса.

Вполне естественно (для СССР той поры), что все родственники Кравченко погибли в лагерях. А в 1966 году его нашли с пулей в голове в нью-йоркской квартире. Многие исследователи считают, что его убили агенты КГБ.

В те годы большинство западных политиков не верили, что возможно уничтожение людей столь массовое, столь масштабное, как это происходило в СССР, в частности, в годы Голодомора. Судебный «процесс века» в Париже явно заставил их призадуматься. А может быть даже «высказать озабоченность»…

Валерий БОЯНЖУ, Херсон — Одесса