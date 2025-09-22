152 года вместе

22 сентября 1873 года сотни одесситов собрались на Соборной площади на торжественное открытие фонтана. На первый взгляд, незначительное событие дало начало новой эпохе в развитии города. Ведь вода в фонтан поступала из Днестра по только что построенному новенькому водопроводу. В этот день в Одессе началось централизованное водоснабжение. Проект Вильгельма Швабена и Джона Мура на тот момент был одним из самых сложных в Европе, ведь днестровскую воду нужно было доставить в город за 40 километров и поднять на несколько десятков метров над уровнем моря.

Как сегодня « Инфоксводоканал » заботится о качестве воды

За более чем полтора столетия техническое оснащение одесского водопровода прошло путь от использования лошадей до новейшего оборудования с программным обеспечением ведущих европейских производителей. Требования к качеству одесской воды изменились от “отсутствия примесей морской воды” до развернутых анализов по 55 показателям. Неизменным с тех времен остался только фонтан на Соборной площади и наше стремление обеспечивать одесситов чистой водой.