Улица со смыслом: от купца Гулевого до первой лаборатории

Сегодняшняя улица Киры Муратовой – одна из старейших в городе. Впервые ее нанесли на карту Одессы еще в 1828 году. Тогда она называлась Гулевая – в честь местного купца Гулевого. И только спустя почти 70 лет ее территория значительно расширилась. Еще через несколько лет ее переименовали в честь генерал-губернатора Карангозова – того самого, что подавил восстание на броненосце «Князь Потемкин». После революции улицу «подарили» Льву Толстому.

Здесь и сейчас сохранилось немало исторических построек, связанных с именами Мечникова, Гамалеи, Леси Украинки и Маразли.

А знали ли вы, что именно здесь, в доме под номером четыре, была открыта вторая в мире после парижской бактериологическая станция? Первый же номер занимает школа, построенная частично из обломков Преображенского собора. Эта улица видела многое, но теперь она имеет новую идентичность.

Лев Толстой: пацифизм и империя

Сам Толстой в Одессе был только проездом, когда ехал на Крымскую войну. Также побывал в Киеве и Черниговской области. Он воспринимал эти земли как особое духовное пространство. Однако сам писатель не признавал украинцев отдельной нацией – в его мировоззрении они оставались частью большого «русского» сообщества в пределах империи.

Это хорошо иллюстрирует более широкий контекст: литература Российской империи 19 века, в частности творчество самого Толстого, объединяла гуманистические мотивы с глубоко укоренившимся имперским видением мира. Так, в романе «Война и мир» нет упоминаний об Украине или Польше – только о «русском войске», ведущем наступление на Париж. Это типичный пример представления о единой имперской истории без места для отдельных идентичностей.

В своих произведениях Толстой сосредотачивался на внутреннем конфликте героев, их нравственных сомнениях, покаянии и поиске прощения. Он ставил сочувствие выше формальной справедливости. В романе «Анна Каренина» автор противопоставляет якобы «чистую» Россию и морально испорченный Запад, воспроизводя архетипическую имперскую модель: «мы» – носители истинных ценностей, «они» – чужие и опасные.

Несмотря на свою антивоенную позицию, которую Толстой не раз декларировал, его взгляды не были свободны от противоречий. К примеру, в повести «Хаджи Мурат», где писатель показывает кровавую сторону колониальной политики, империя все равно остается высшей нравственной инстанцией, а изображение остальных народов частенько сводится к стереотипам.

В контексте сегодняшней войны, которую Россия ведет против Украины, уместно переосмыслить фигуры, формировавшие культурный канон империи. Толстой – фигура неоднозначная: с одной стороны, он критиковал насилие, с другой – не признавал права других народов на самоопределение.

Кира Муратова: независимый голос в советском кино

Имя Киры Муратовой сегодня уже стало частью не только украинского, но и мирового культурного наследия. Родившись в 1934 году в городе Сороки (ныне – Молдова), она провела почти всю свою творческую жизнь в Одессе. Здесь она снимала фильмы, боролась с цензурой и снова возвращалась в кино.

Ее первые ленты – «Краткие встречи» и «Длинные проводы» – сразу стали знаковыми, но не для чиновников. Из-за независимого стиля и идеологической «непокорности» Муратову фактически подвинули из профессии: ее увольняли, меняли имена в титрах, но это не остановило ее творческий дух.

В конце 80-х режиссер создала фильм «Астенический синдром», ставший прорывом и шоком – впервые на советских экранах появилась нецензурная лексика как часть художественного изречения. Фильм получил награды в Европе, а Муратову признали одним из ведущих постсоветских режиссеров.

Она оставалась верна себе до конца. Создала более двадцати фильмов – каждый из них стал отдельным событием, сложным для восприятия, но важным для культуры. Она работала с Одесской киностудией до двухтысячных годов, снимала кино без компромиссов – о людях, их слабости, жестокости и красоте.

Кира Муратова не принимала непосредственного участия в политике, но четко выражала поддержку Украины во время Революции Достоинства. Она выбрала сторону Украины, хотя и была пацифисткой, решительно осуждала российскую агрессию и называла войну «отвратительным делом», отмечая, что никакие территориальные вопросы не оправдывают насилие.

Умерла режиссер в 2018 году. В Одессе ее почтили еще при жизни – в 2014 году ей посвятили звезду на Аллее звезд рядом с Михаилом Жванецким.

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Также Муратовой установили памятную доску на фасаде Одесской киностудии.

О жизненном пути русского писателя и украинского режиссера мы рассказали подробно на нашем ютуб-канале.