Что посмотреть в Одессе в начале зимы: топ-5 событий 6 — 8 декабря

Впрочем, если вы считаете, что вы уже окончательно выросли из детской темы, тогда приглашаем вас на развлечения для взрослых. Кажется, стендап становится настолько популярным, что в городе в один день может проходить несколько стендап-концертов, как, например, в воскресенье.

Премьера спектакля «Золушка. Хрустальный башмачок»

6-7 декабря 11:00, 17:00, театр юного зрителя.

https://concert.ua/uk/booking/popelyushka-abo-krishtalevii-cherevichok/

Вечная история для самых маленьких! Театр юного зрителя приглашает на премьеру сказочного музыкального спектакля «Золушка, или Хрустальный башмачок», созданного по мотивам произведения известного сказочника Шарля Перро. Великолепные декорации, пышные костюмы, удивительные мелодии, волшебная атмосфера события и роскошная актерская игра подарят незабываемые эмоции и воспоминания, которые останутся с вами навсегда. А еще, в театре подготовили сказочные фотозоны, которые станут настоящим украшением вашего Instagram.

Шоу Гарри Поттер возвращается!

8 декабря, 12:00. Одесская Филармония.

https://odesa.karabas.com/harri-potter-7/

Вас ждет яркое, фантастическое и захватывающее интерактивное представление Гарри Поттер! Если ВЫ хотите не только увидеть настоящую магию, но и стать непосредственным участником, прикоснуться к невероятному, то наше интерактивное шоу — именно то, что ВАМ нужно. Незабываемую атмосферу шоу для вас создадут яркие сказочные декорации, объемный звук, фантастическое световое оформление, невероятные спецэффекты, а также настоящее световое и огненное шоу. Вас ждут незабываемые уроки левитации и магического искусства, вместе мы приготовим настоящий эликсир восторга и счастья!

Встретившись с любимыми героями, каждый зритель сможет дать волю эмоциям, ведь только вживую можно понять, и почувствовать настоящих героев магического мира.

Шоу «Невероятный остров»

8 декабря, 18:30.

https://odesa.karabas.com/neymovirnyy-ostriv/order/

Приглашаем вас в невероятное театрально-хореографическое шоу на острове Рио! В этом райском уголке жизнь была беззаботной, пока сильный смерч не разлучил маленькую попугайчика Бию с ее родителями. Теперь ее ждет увлекательный путь домой, где она встретит Миньонов, мудрых Черепашек-ниндзя, Моану и даже пиратов! Вас поразят фантастические спецэффекты, световые шоу и впечатляющий видеомапинг, которые перенесут вас в настоящую сказку. Это больше, чем спектакль — это путешествие, которое запомнит вся семья. Приходите и откройте этот волшебный мир вместе с нами!

Концерт Руслана Колесника

8 декабря, 19:00.

https://odesa.karabas.com/ruslan-kolesnyk-sol-nyy-stendap-kontsert-2/order/

8 декабря талантливый комик представит свою новую программу, в которой расскажет о самых смешных эпизодах личной жизни и о самых смешных моментах, которые сопровождали его на пути к карьере в стендапе. Поэтому если вы все еще не знакомы с ярким комиком, не упускайте возможности побывать на его первом сольнике. Море смеха, неожиданные шутки и незабываемые впечатления — гарантированы.

Стендап-концерт Кирилла Осадчего и Златы Фридман

8 декабря, 19:00, Клуб «Вирій»

https://concert.ua/uk/booking/stendap-koncert-kirila-osadchogo-ta-zlati-fridman-odesa/

Приглашаем вас в новое пространство — стендап клуб «Вирий» на улице Ришельевской, 42. Здесь всего 48 мест. Большинство из которых уже проданы. Ведь в воскресенье там будет концерт известных одесских комиков и основателей клуба Кирилла Осадчего и Златы Фридман «Погрешность». Почему именно «Погрешность»? Потому что мы все живем в очень нестабильном мире и обязаны учитывать очень много погрешностей. Погрешность — это разница между ожиданием и реальностью и именно то, над чем надо смеяться.