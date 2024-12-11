Музыкальное путешествие в Аргентину и рождественские приключения: топ 5 событий Одессы 13 — 16 декабря

Еще один спектакль, который будет интересно посетить маленьким театралам покажут на сцене Театра юного зрителя. Его герои — звездные супергерои, которые обязательно спасут мир от тех, кто хочет испортить праздник.

Интересные концерты ждут и любителей современной музыки — Одессу посетят популярные исполнители Dorofeeva и группа Neshekim. Их выступления состоятся в известных одесских клубах.

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14-15 декабря, 16:00. Концерт «Вечер в Буэнос-Айресе». Театр Музыкальной Комедии

Даже если вы никогда не сможете побывать в Аргентине, проведя этот незабываемый «Вечер в Буэнос-Айресе» вместе с нами, вы почувствуете вайб этой замечательной страны и города! «Вечер в Буэнос-Айресе» — концерт на два отделения с музыкой аргентинских композиторов Мартина Палмери и Астора Пьяццоллы. Это — своеобразный бенефис хора и балета театра.



14 декабря, 16:00. Спектакль «Супергерои Спасают Рождество». Театр юного зрителя.

Удивительная история, которая погрузит Вас в волшебный мир чуда и чудес!

Злой Гринч живет в темной пещере на самой вершине горы подальше от всех, но эти «все» готовят грандиозное празднование нового года. Они шумят, все украшают и дико раздражают. Кто бы отказал себе в удовольствии испортить праздник? Гринч решает украсть Санта-Клауса. Но на помощь, как всегда, приходят супергерои, которые накажут негодяя и вернут детям дух Рождества! Сказочные декорации, потрясающие костюмы, многогранная и проникновенная игра актеров подарит массу веселья и незабываемые эмоции.

13 декабря, 17:00. Спектакль «Рождественские приключения в стране часов». Дом клоунов.

Интерактивное представление с увлекательным сюжетом, известными героями и приключениями для зрителей. Каждого маленького посетителя ждут: тематический подарок, знакомство с рождественскими эльфами, почта Санта Клауса, веселая дискотека с аниматорами в холле, авторская история, танцы, интерактивные задания, метель из жидкого азота, гигантский шаропад. Также вам на память останутся яркие фото с Санта Клаусом, героями спектакля и на празднично оформленных фотозонах.

14 декабря 19:00. Концерт DOROFEEVA. Palladium

Молодая, талантливая, привлекательная украинская певица. влюбила в свои песни миллионы слушателей — они возглавляют топ-чарты и объединяют украинцев по всему миру, помогая переживать сложные времена. Хиты «Щоб не було», «Кохаю, але не зовсім», «Хай пишуть», «А я все плакала», «Хартбіт» и треки из нового альбома будут звучать вживую в этот вечер. Певица собственным примером доносит, что украинская музыка — качественная, стильная и способна помогать.

15 декабря, 18:00. Авторская программа Neshekim. Маленький Ной. UNION

Музыка — это духовный мир, в котором души объединены между собой бесконечными формами связей. Чувственные, глубокие и откровенные песни в живом исполнении наполнят ваше сердце и разум настоящим наслаждением от невероятной энергии, творческой эстетики, и отчаянной искренности музыкантов!

Живая современная украинская музыка в удивительном сочетании со стихами современных украинских поэтов будет звучать на сцене концертного зала Международного культурного центра УНИОН.



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