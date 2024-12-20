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Фермеры в Одесской области попробовали сами восстановить лесополосу: чем закончился эксперимент

Фермеры в Одесской области попробовали сами восстановить лесополосу: чем закончился эксперимент

В условиях летней засухи на юге Одесской области аграрии столкнулись с необходимостью восстановления лесополос, которые являются естественными защитниками полей от ветров. Вырастить деревья попытались жители села Татарбунарской громады, но из этого ничего не вышло.

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Аграрий Петр Далаков в интервью изданию «Південь сьогодні» рассказал, что пытался восстановить лесополосы вокруг своих полей. Четыре года назад он высадил 800 саженцев медвежьего ореха, которые вырастил в своем фермерском хозяйстве. Для этого пришлось пробурить 800 лунок в земле, которая ни разу не пахалась с 60-х годов. Саженцы принялись все, однако из-за нехватки воды погибли.

В следующем году жители села решили высадить на этом месте павловнии. Они также все принялись, но когда пошли в рост, все засохло из-за отсутствия осадков и влаги.

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«В засушливых условиях степи без орошения восстановить лесополосы в регионе невозможно. А одно фермерское хозяйство не в состоянии справиться с такими площадями. Надо регулярные поливы, надо фактически покупать воду. Вода дорогая, — это первое, второе, — солярка дорогая. Мы сами просто не справились. У нас маленькое хозяйство, а здесь надо было поливать хотя бы раз в неделю», — рссказал аграрий.

По словам фермера, при отсутствии защитных посадок от ветров и морозов сильно страдает верхний слой почвы, а, значит, и качество посевов.

После неудачных попыток восстановить посадки фермеры села решили остановиться и больше не внедрять такие затратные и рисковые эксперименты. Сделали вывод, что при таких погодных условиях восстановить лесополосы собственными силами практически невозможно.

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