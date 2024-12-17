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Война, день 1027: в Москве ликвидирован генерал, который применял в Украине химоружие

Война, день 1027: в Москве ликвидирован генерал, который применял в Украине химоружие

Во вторник, 17 декабря 2024 года, начались тысяча двадцать восьмые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины. Наши воины продолжают наносить оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике, а также активно противодействуют врагу в тылу.

В Москве от взрыва погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.

Утром 17 декабря на Рязанском проспекте было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоящий рядом с подъездом жилого дома.

Накануне, 16 декабря, Служба безопасности Украины заочно объявила о подозрении российскому генерал-лейтенанту Игорю Кириллову, который ответственен за массовое применение оккупантами запрещенного химического оружия против Сил обороны на востоке и юге Украины.

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кириллов

Именно по приказу Кириллова как начальника войск радиационной, химической и биологической защиты РФ с начала полномасштабной войны РФ против Украины россияне используют против украинских военных химбоеприпасы. По данным СБУ, зафиксировано более 4,8 тыс. таких случаев.

Как уточнили украинские офицеры, речь идет в первую очередь о боевых гранатах К-1, оснащенных токсичными веществами раздражающего действия CS и CN. Их применение запрещено Конвенцией от 13 января 1993 г. о запрете создания, производства, использования и уничтожения химического оружия.

Также погибший был главным спикером РФ по теме американских биолабораторий в Украине. В 2022 году он заявлял, что США используют биолаборатории в Украине, чтобы изучать вирусы, передающиеся через комаров. Он заявлял, что в Киеве изучают способы инфицирования комаров различными видами лихорадок для создания искусственно вызванных эпидемий.

Он также обвинял Украину в применении химического оружия на фронте и в изготовлении «грязной бомбы».

Ситуация на фронте на утро 17 декабря

За прошедшие сутки произошло 245 боевых столкновений.

Пятьдесят две атаки за минувшие сутки отбили наши защитники на Покровском направлении. Наибольшую активность вражеские войска проявляют неподалеку населенных пунктов Лисовка, Даченское, Новый Труд, Зеленое, Новооленевка, Песчаное и Украинка.

Силы обороны продолжают сдерживать врага на Кураховском направлении. В районах населенных пунктов Сонцовка, Старые Терны, Курахово и Янтарное оккупанты 30 раз пытались прорвать украинские оборонительные рубежи.

Силы обороны Украины продолжают ведение операции на Курщине, где противник за минувшие сутки провел 68 штурмов позиций украинских подразделений, нанес шесть авиаударов, сбросив 12 КАБ по позициям украинских подразделений.

Потери врага: минус еще 1600 оккупантов

За прошедшие сутки ракетные войска Сил обороны поразили пять районов сосредоточения личного состава и еще один важный объект российских захватчиков.

потери врага

Кроме того, украинские воины обезвредили:

  • 4 танка,
  • 15 боевых бронированных машин,
  • 8 артиллерийских систем,
  • 34 БпЛА оперативно-тактического уровня,
  • 70 единиц автомобильной техники оккупантов.
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Редакция ПРОФИЛЬ
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