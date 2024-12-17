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Где в Одессе отключат воду завтра, 18 декабря

Где в Одессе отключат воду завтра, 18 декабря

Филиал «Инфоксводоканал» сообщает жителям Одессы, руководителям предприятий и организаций, об аварийном отключении водоснабжения в части Киевского района города завтра, в среду, 18 декабря 2024 года.

Так, в связи с необходимостью проведения ремонтных работ на объектах водопровода 18 декабря с 09:00 до 23:00 часов будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:

  • Черниговская;
  • Елочная;
  • Сергея Шелухина (Невского);
  • Обильная;
  • Дачная;
  • Сони Делоне (Гаршина).

Филиал «Инфоксводоканал» извиняется за временные неудобства.

Телефон для справок: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно).

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