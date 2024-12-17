Где в Одессе отключат воду завтра, 18 декабря

Филиал «Инфоксводоканал» сообщает жителям Одессы, руководителям предприятий и организаций, об аварийном отключении водоснабжения в части Киевского района города завтра, в среду, 18 декабря 2024 года.
Так, в связи с необходимостью проведения ремонтных работ на объектах водопровода 18 декабря с 09:00 до 23:00 часов будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:
- Черниговская;
- Елочная;
- Сергея Шелухина (Невского);
- Обильная;
- Дачная;
- Сони Делоне (Гаршина).
Филиал «Инфоксводоканал» извиняется за временные неудобства.
Телефон для справок: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно).