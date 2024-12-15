Переименования в Одессе: как сейчас называются две “ленинские” улицы

Париж и Одесса

«Париж стоит обедни». По преданию, эти слова произнес в 1593 году Генрих Наваррский, будущий французский король Генрих IV. Якобы он бродил по Парижу, любовался его красотами и… совсем забыл об обязательном церемониальном посещении религиозного учреждения.

Короче, «сачканул» обеднюю молитву. На упрёки приближенных он ответил той ставшей крылатой фразой. Вот и автор этих строк, бродя иногда по улицам Одессы и будучи уверенным, что своими красотами «моя» Одесса не уступает «его» Парижу (всё, как в одесском анекдоте: я опять хочу в Париж! — ты уже был в Париже? — нет, но я уже туда хотел и теперь опять хочу!), ответственно заявляет: Одесса таки стОит того, чтобы знать её историю. По крайней мере, изучая её по названиям улиц.

Сейчас в этом вопросе весьма хаотичная ситуация: названия по разным причинам меняются, таблички на зданиях зачастую остаются прежние, хотя некоторые улицы уже пере-переименованы. А нередко и пере-пере-пере…

Проспект Ленинской «Искры”

Вот, к примеру, в 1958 году безымянная улица была названа Аэродромным шоссе (иногда именовали Черноморским шоссе). В 1979 году — это уже проспект Ленинской «Искры». В 1995 году — переименован в проспект маршала Жукова. С 2016 года это проспект Небесной Сотни (Киевский район).

Вкратце о том, что такое ленинская «Искра». Следует подчеркнуть, что в те годы, когда Союзом ССР командовал Леонид Ильич Брежнев, почитание Владимира Ильича Ленина было вознесено в ранг религии. Тёзки всё же по отцам.

Анекдот расхожий был, что Брежнев рекомендовал своим ближайшим партайгеноссе попроще к нему обращаться: не товарищ Брежнев, не Леонид Ильич, а просто Ильич. Ну и названия улиц, соответственно, не последнюю роль играли.

Тут тебе и Крупская на табличках (ленинская жена), и Дмитрий Ульянов (его брательник), и улица Ленина (куда ж без неё: даже в деревне Череззаборногунезадирайловка такой топоним должен был наличествовать!), и Ильича, и Ульянова (это девичья фамилия Вовы) и т.д. и т.п.

Да что там улицы: в народе поговаривали, что и одеколон был «Запах Ильича», и конфеты «Ленин в шоколаде», и винишко 0,7 литра плодово-ягодное «Ленин в Разливе» (это от названия озера, где он в шалаше от преследований скрывался).

А «Искра» — это революционная нелегальная марксистская русскоязычная газета, основанная Лениным в декабре 1900 года в Мюнхене. Всего вышло 112 номеров (она выходила 1-2 раза в месяц тиражом 6-10 тыс. экземпляров до октября 1905 года). В 1902-м немцы её запретили, редакция перекочевала в Лондон, в 1903-м — в Женеву.

В россию газета попадала через Украину и, в частности, через Одессу. В честь одного из «почтальонов» в Одессе (кто бы сомневался?) была названа ул. Загубанского (у него 10 ходок морем с чемоданом «Искры»).

Улица Ленинского батальона

А ещё была в Одессе улица Ленинского батальона. Потом — это ул. Армейская в Приморском районе, а с 2024 года — Независимости. Ленинский батальон, созданный большевиками в Одессе из добровольцев в начале февраля 1918 года и просуществовавший всего несколько месяцев, принимал участие в борьбе с австро-венгерскими оккупационными войсками и силами Центральной Рады.

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Валерий БОЯНЖУ, Херсон — Одесса