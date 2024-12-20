Реванш Усик — Фьюри: когда состоится бой и как смотреть

В субботу, 21 декабря, в аравийском Эр-Рияде состоится поединок украинского боксера Александра Усика с британцем Тайсоном Фьюри. Это бой обещает стать настоящим праздником для любителей бокса.
Бой Усик — Фьюри состоится 21 декабря на Kingdom Arena в столице Саудовской Аравии — Эр-Рияде. Обладатель чемпионских поясов WBA, WBC, WBO и IBF в супертяжелом весе Усик встретится с бывшим чемпионом разных версий Фьюри.
Начало поединка запланировано на 00:00 по киевскому времени.
Украинец и британец будут оспаривать чемпионские пояса. Это противостояние можно отнести к разряду сложных для прогнозирования, ведь шансов на успех достаточно у каждого из боксеров.
За что будут биться Усик с Фьюри
В отличие от майского поединка соперников, на кону не стоит титул абсолютного чемпиона. В июне украинец добровольно отказался от пояса IBF. Вакантный титул достался британцу Даниэлю Дюбуа, победившему соотечественника Энтони Джошуа.
Итак, Александру Усику принадлежат пояса WBA, WBO, IBF и WBC. Если украинец победит, он сбережет эти титулы и не получит ничего нового. Если поединок завершится в пользу Фьюри, он станет чемпионом по трем версиям. А Усик останется экс-чемпионом.
Как посмотреть поединок
Украинское эфирное телевидение не покажет встречу. Все жители нашей страны смогут увидеть прямую трансляцию из Саудовской Аравии на медиасервисе MEGOGO, купив любую из основных подписок: «Оптимальная», «Максимальная» или МEGOPACK.
Для покупки надо зайти на сайт MEGOGO, где на главной странице нажать на анонс боя Усика и Фьюри.
После чего нажать «Смотреть». Затем указать, какую вы покупаете подписку, например «Оптимальная». Таким образом просмотр схватки обойдется в 149 грн.
Также украинские болельщики смогут посмотреть бой на платформе DAZN. Реванш покажут там в разделе Boxing. За доступ к трансляции придется выложить 842 грн.