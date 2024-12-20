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Реванш Усик — Фьюри: когда состоится бой и как смотреть

Реванш Усик — Фьюри: когда состоится бой и как смотреть

В субботу, 21 декабря, в аравийском Эр-Рияде состоится поединок украинского боксера Александра Усика с британцем Тайсоном Фьюри. Это бой обещает стать настоящим праздником для любителей бокса.

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Бой Усик — Фьюри состоится 21 декабря на Kingdom Arena в столице Саудовской Аравии — Эр-Рияде. Обладатель чемпионских поясов WBA, WBC, WBO и IBF в супертяжелом весе Усик встретится с бывшим чемпионом разных версий Фьюри.

Начало поединка запланировано на 00:00 по киевскому времени.

Украинец и британец будут оспаривать чемпионские пояса. Это противостояние можно отнести к разряду сложных для прогнозирования, ведь шансов на успех достаточно у каждого из боксеров.

За что будут биться Усик с Фьюри

В отличие от майского поединка соперников, на кону не стоит титул абсолютного чемпиона. В июне украинец добровольно отказался от пояса IBF. Вакантный титул достался британцу Даниэлю Дюбуа, победившему соотечественника Энтони Джошуа.

Итак, Александру Усику принадлежат пояса WBA, WBO, IBF и WBC. Если украинец победит, он сбережет эти титулы и не получит ничего нового. Если поединок завершится в пользу Фьюри, он станет чемпионом по трем версиям. А Усик останется экс-чемпионом.

Как посмотреть поединок

Украинское эфирное телевидение не покажет встречу. Все жители нашей страны смогут увидеть прямую трансляцию из Саудовской Аравии на медиасервисе MEGOGO, купив любую из основных подписок: «Оптимальная», «Максимальная» или МEGOPACK.

Для покупки надо зайти на сайт MEGOGO, где на главной странице нажать на анонс боя Усика и Фьюри.

После чего нажать «Смотреть». Затем указать, какую вы покупаете подписку, например «Оптимальная». Таким образом просмотр схватки обойдется в 149 грн.

Также украинские болельщики смогут посмотреть бой на платформе DAZN. Реванш покажут там в разделе Boxing. За доступ к трансляции придется выложить 842 грн.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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