Новости Одессы и Одесской области

Десятки домов в Одессе останутся без отопления: список адресов

Десятки домов в Одессе останутся без отопления: список адресов

Во вторник, 17 декабря жителям десятков домов в Одессе на сутки отключат отопление из-за проведения ремонтных работ. Об этом сообщили в коммунальном предприятии «Теплоснабжение города Одессы».

Список адресов:

  • переулок Бисквитный, 2
  • переулок Садовый, 6а;
  • переулок Среднефонтанский, 16/28, 17/13, 4;
  • проспект Леси Украинки, 12, 16 (корпус 1-4), 14;
  • ул. Артиллерийская, 3а, 1/1, 1а;
  • ул. Донорская (Слепневый переулок), 4, 6;
  • ул. Канатная, 132;
  • ул. Среднефонтанская, 47/51, 26/28, 26, 28, 43, 45, 53/55, 30, 30а, 32а, 12а, 63, 57, 34, 34/1, 36в, 34а, 40, 32 30;
  • ул. Транспортная, 7, 7а, 7б, 7в, 7г, 7д, 7е, 7ж, 8, 9, 10, 11, 8а, 12;
  • ул. Фонтанская дорога, 2, 4а;

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