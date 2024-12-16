Олег Кипер считает, что Одессу от российского десанта спас митрополит Агафангел

Как рассказал Олег Кипер в программе «Мосейчук+», в начале полномасштабной войны глава Одесской епархии митрополит Агафангел ездил вдоль побережья Одессы с иконой и молился, что предотвратило высадку российского десанта.

«Он (Агафангел) выступил за Украину, и он запретил упоминать ненужных нам людей. И Кирилла, и путина. Как один из вариантов, что это ему передали такие поздравления. Но до этого, еще в первые дни войны, Агафангел при 84 годах (сейчас ему уже 86) взял икону, которую мы с вами сегодня видели, и почти целый день, или целые сутки, я не буду сейчас акцентировать, чтобы не ошибиться, и ездил вдоль побережья, чтобы российские корабли не смогли высадить здесь десант. И мы точно знаем, что 10 дней была буря на Черном море, и десант не смог подойти к берегам Одесской области. «Москва», которая сейчас уже на дне подходила к Килии, к Вилково, там искали места для высадки, но даже погода показывала, что Украину трогать нельзя».

Олег Кипер говорит о метрополите Агафангеле на 39:51 минуте:

Кроме того, глава обладминистрации сказал, что удар по Спасо-Преображенскому собору мог быть ответом на действия Агафангела в начале войны.

Ранее митрополит Одесский и Измаильский Агафангел вместе с 30 другими епископами Украинской православной церкви подписал открытое письмо, которое осуждает действия Русской православной церкви по аннексии Донецкой епархии.