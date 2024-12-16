Новости Одессы и Одесской области

Олег Кипер считает, что Одессу от российского десанта спас митрополит Агафангел

Олег Кипер считает, что Одессу от российского десанта спас митрополит Агафангел

Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер заявил, что в 2022 году Одессу от российского десанта спас митрополит Агафангел. Как именно — читайте в публикации «Одесской Жизни».

Как рассказал Олег Кипер в программе «Мосейчук+», в начале полномасштабной войны глава Одесской епархии митрополит Агафангел ездил вдоль побережья Одессы с иконой и молился, что предотвратило высадку российского десанта.

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«Он (Агафангел) выступил за Украину, и он запретил упоминать ненужных нам людей. И Кирилла, и путина. Как один из вариантов, что это ему передали такие поздравления. Но до этого, еще в первые дни войны, Агафангел при 84 годах (сейчас ему уже 86) взял икону, которую мы с вами сегодня видели, и почти целый день, или целые сутки, я не буду сейчас акцентировать, чтобы не ошибиться, и ездил вдоль побережья, чтобы российские корабли не смогли высадить здесь десант. И мы точно знаем, что 10 дней была буря на Черном море, и десант не смог подойти к берегам Одесской области. «Москва», которая сейчас уже на дне подходила к Килии, к Вилково, там искали места для высадки, но даже погода показывала, что Украину трогать нельзя».

Олег Кипер говорит о метрополите Агафангеле на 39:51 минуте:

Кроме того, глава обладминистрации сказал, что удар по Спасо-Преображенскому собору мог быть ответом на действия Агафангела в начале войны.

Ранее митрополит Одесский и Измаильский Агафангел вместе с 30 другими епископами Украинской православной церкви подписал открытое письмо, которое осуждает действия Русской православной церкви по аннексии Донецкой епархии.

 

 

 

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Борис
Борис
34 минут назад

А не закрытие ли Босфора спасло в основном от рос.морской армады,не зашедшей в Чёрное море?

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