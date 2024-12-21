Война, день 1032: оккупанты ударили по онкодиспансеру в Херсоне и многоэтажке в Харькове

Покровское направление фронта – одно из самых «горячих»

По уточненной информации Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки на фронте произошло 211 боевых столкновений.

Только 46 атак было отбито нашими защитниками на Покровском направлении. Враг пытался продвинуться неподалеку от населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Лысовка, Зеленое, Новый Труд, Даченское, Волковое, Песчаное, Нововасиловка, Новоелизаветовка, Новоалексеевка и Украинка. Кроме того, захватчики активно применяли штурмовую и бомбардировочную авиацию.

Силы обороны продолжают сдерживать неприятеля на Кураховском направлении. Солнцовка, Старые Терны, Андреевка, Курахово, Дачное, Дальнее, Константинопольское и Константинополь – здесь оккупанты 24 раза пытались прорвать украинские оборонные рубежи.

36 раз оккупанты атаковали в районах Успеновки, Дальнего, Янтарного, Разлива, Богатыря, Великой Новоселки, Макаровки, Новоселки, Новополя и Новодаровки на Времовском направлении.

В пятницу, 20 декабря, противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам шесть ракетных ударов с применением 19 ракет, а также 34 авиаудара, сбросил 64 управляемых авиабомба. Кроме этого, совершил около пяти тысяч обстрелов, из них 198 из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражений 2230 дронов-камикадзе.

По данным Воздушных сил, в ночь на 21 декабря противник осуществил пуск зенитной управляемой ракеты С-400 с временно оккупированной территории Донецкой области в направлении Полтавщины (предварительно без последствий), атаковал 113 ударными беспилотниками (БпЛА) типа «Shahed» и беспилотниками других типов направлений Брянск, Миллерово, Орел, Курск, Приморско-Ахтарск, Бердянск.

По состоянию на утро сегодняшнего дня подтверждено сбитие 57 ударных БпЛА типа «Shahed» и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Хмельницкой, Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областях.

Из-за активного противодействия Сил обороны 56 вражеских беспилотников-имитаторов локационно утрачены (без негативных последствий).

В Запорожской и Харьковской областях сбитые ударные БпЛА повредили частные и многоквартирные дома, имущество и авто граждан, пострадавшим оказывается помощь.

А в Воздушном командовании «Юг» уточнили, что за прошедшие сутки, 20 декабря, на юге страны силы обороны уничтожили 6 вражеских разведывательных беспилотников, в том числе три «Орлана», два БпЛА «ZALA» и один «Supercam». Также сбит один ударный дрон «Ланцет».

Накануне утром российские оккупационные войска атаковали Одесскую область двумя противорадиолокационными ракетами Х-31П из акватории Черного моря, но обе ракеты не достигли своих целей. А вечером враг нанес два авиаудара с применением управляемых авиабомб (КАБов) по Херсонщине.

Оккупанты ударили по онкодиспансеру в Херсоне и девятиэтажке в Харькове

Как сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, прошлой ночью российские оккупанты ударили из авиации по онкодиспансеру в Херсоне. По данным ОВА, по медучреждению запустили 2 КАБа. К счастью, пациенты и медперсонал не пострадали, однако само здание серьезно разрушено.

Кроме того, этой ночью оккупанты атаковали дронами Харьков, попав по девятиэтажке. Под ударом оказался дом в Салтовском районе. Пострадали 6 человек, среди которых 12-летняя девочка.

Еще один удар БпЛА был зафиксирован в Киевском районе, там поврежден частный дом и пострадали две женщины.

Также россияне ударили и по Запорожью, там ранены 4 человека, среди которых тоже есть ребенок.

Украина впервые провела атаку только с использованием беспилотных систем

В американском Институте изучения войны (ISW) сообщают, что это произошло около села Липцы к северу от Харькова.

Вместо пехоты ВСУ задействовали FPV-дроны, наземные беспилотники с пулеметами, и роботизированные системы для разминирования и установки мин, отмечают в ведомстве, ссылаясь на спикера украинской бригады, действовавшей на Харьковском направлении.

В результате проведенной операции позиции оккупантов были успешно уничтожены.

Новость дополняется…